Ceni detona erro “inaceitável” do Bahia e volta a falar de Neymar

O técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva após o triunfo do Esporte Clube Bahia sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, 28, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Um dos principais temas abordados pelo treinador, no entanto, foi a partida anterior, contra o Santos, mais especificamente a polêmica envolvendo Neymar.



Durante a coletiva, Ceni voltou a falar sobre o comportamento do atacante e afirmou que Neymar não ofendeu o Bahia. O treinador também deu sua opinião sobre as homenagens de Marcos Victor e Erick Pulga ao jogador santista, mesmo após a confusão envolvendo o camisa 10 e Rodrigo Nestor.

Eu não acredito que Neymar queira ofender o Bahia, não tem motivo para isso. A grandeza do Bahia não se discute Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Eu não vi nada que Neymar possa ter falado durante o jogo ofendendo o Bahia. Na leitura labial deixa a que ele tenha falado. Vocês jogam um baba, né!? O que acontece no campo é no campo. E a maturidade do Nestor está aí, ele recebeu provocação e reverteu contra o outro jogador. Eu não acredito que Neymar queira ofender o Bahia, não tem motivo para isso. A grandeza do Bahia não se discute. O exemplo de vencedor do Nestor foi no jogo mental. Neymar saiu e Nestor ficou no jogo. Então eu não vejo como uma ofensa, é do jogo. Não vejo como desrespeito e acho que o grande trunfo do Nestor foi tirar ele e continuar em campo”, afirmou o treinador.





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Ceni comenta homenagem de Marcos Victor a Neymar

Rogério Ceni deu sequência ao assunto ao comentar a publicação de Marcos Victor — herói do triunfo do Bahia sobre o São Paulo — na qual o jogador enalteceu o fato de ter dividido o campo com Neymar, mesmo após toda a polêmica.

Ele viu Neymar como ídolo. Eu não postaria, mas eu sou uma geração ultrapassada, eles são uma geração mais moderna. Eu entendo, não condeno Ceni - treinador do Bahia



“Sobre o Marcos Victor, eu não postaria, mas eu sou velho. [...] Eu entendo, não condeno. Não conversei com eles, não acho que é minha parte fazer isso. Não vou condenar eles por isso”, comentou.

Bahia sobe na tabela após triunfo contra o São Paulo

Além de voltar a comentar a polêmica envolvendo Neymar, o técnico Rogério Ceni falou sobre a vitória diante do São Paulo, adversário que, segundo ele, “nunca será fácil de enfrentar”.



O treinador ressaltou o bom início de jogo do Bahia, que abriu 2 a 0 de vantagem com apenas dez minutos do primeiro tempo, mas classificou como “inaceitável” começar tão bem e permitir que o adversário marcasse dois gols.



“No começo do jogo a gente foi muito bem, bola no pé, construção, fizemos dois gols e poderíamos ter feito o terceiro. Depois começamos a jogar só em transição e começamos a cansar, a gente começou a não conseguir mais recompor o time. Sofremos dois gols. É inaceitável fazer um começo tão bom e ceder dois gols”, pontuou o técnico.



Ceni destacou ainda que a conversa no intervalo não surtiu o efeito esperado, já que o Bahia não voltou bem para a etapa final. No entanto, após apostar em substituições consideradas mais “técnicas”, a equipe retomou o controle da partida e passou a ter mais posse de bola.



“No segundo tempo mudamos a característica do jogo, ficamos mais com a bola, Everton mudou isso. Nós conversamos no intervalo, começamos mal no segundo tempo, mas mudamos e conseguimos voltar a ter o controle do jogo. Tivemos que arriscar com mudanças mais técnicas e retomamos o controle do jogo”, explicou o treinador.

As trocas foram fundamentais para a mudança da característica do jogo Rogério Ceni - comandante tricolor

Ceni destaca evolução de Éverton Ribeiro e projeta titularidade

O técnico Rogério Ceni também fez questão de ressaltar a boa participação de Éverton Ribeiro, que, segundo o treinador, está cada vez mais próximo de voltar a ser titular do Bahia.



“Com o Everton você ganha mais qualidade, com ele em campo você tem mais a bola. Nossa característica é usar um primeiro volante e complementar com jogadores mais físicos quando é o Caio, e mais técnicos quando é o Acevedo. Nestor vem desempenhando bem nos últimos jogos, mas o Everton mostra que está cada dia mais pronto para mais minutos e até para começar um jogo”, finalizou o treinador.



Com o resultado, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, voltou a vencer após dois jogos e chegou aos 53 pontos, assumindo a 6ª posição da Série A do Brasileirão, a um ponto do Athletico, primeiro time dentro do G-4, que ainda entrará em campo pela rodada. O Tricolor de Aço, porém, ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético-MG até o fim da rodada.

Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, 5 de novembro, quando visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30. O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.