Jerônimo aguarda proposta do Grupo City para assumir a Fonte Nova

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 29, que aguarda uma proposta do Grupo City para transferir a administração da Arena Fonte Nova ao conglomerado que controla a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Esporte Clube Bahia. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Giro Baiana, da rádio Baiana FM.



Segundo o governador, a intenção do Governo do Estado é priorizar investimentos em áreas essenciais, como educação, saúde e infraestrutura, deixando para a iniciativa privada a atuação em setores nos quais ela possa assumir responsabilidades. Nesse contexto, a possibilidade de o Grupo City participar da gestão do principal estádio de Salvador está em discussão.

Hoje a Fonte Nova, se alguém tem crítica a fazer, é natural que tenha um canto ou outro, mas a qualidade, o trato, então a expectativa é que o Bahia possa oferecer uma proposta para que a gente possa, dentro da PPP, estabelecer um fortalecimento do setor empresarial nesses âmbitos Jerônimo Rodrigues - governador do estado da Bahia



O governador também defendeu a participação do setor privado na administração de equipamentos que possam ser geridos por empresas, ressaltando que o poder público deve concentrar seus recursos em serviços essenciais à população.

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"Não esperem que o governo do Estado invista em áreas que o setor privado possa fazer, tá? Isso tá claro para mim. Eu tenho que investir é na escola, é numa UBS, ajudar um prefeito a fazer uma creche, é botar um asfalto", declarou.

Grupo City já iniciou conversas com o Governo da Bahia sobre a Arena Fonte Nova, mas ainda não há definição sobre a futura administração - Foto: Divulgação | San Junior

Governo da Bahia já mantém conversas com o Grupo City

A manifestação de Jerônimo Rodrigues ocorre após o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, revelar, na semana passada, que o governo baiano já havia iniciado conversas com representantes do Grupo City sobre a possibilidade de participação na futura administração da Arena Fonte Nova.

Na ocasião, durante uma agenda do governador no Farol da Barra, em Salvador, o secretário confirmou que os diálogos contaram com a participação do próprio chefe do Executivo estadual. Apesar disso, ressaltou que as tratativas ainda estão em estágio inicial e que não existe uma definição sobre o futuro da gestão do estádio.

A gente conversou com o Grupo City, inclusive com a participação do próprio governador, e já tivemos momentos de diálogo, o que é positivo Augusto Vasconcelos - titular da SETRE

O interesse do City Football Group (CFG), conglomerado que detém 90% da SAF do Bahia, em participar de uma eventual disputa pela administração da Arena Fonte Nova também já havia sido manifestado publicamente pelo CEO da rede multiclubes, Ferran Soriano.



Gestão da Arena Fonte Nova será definida por licitação

Apesar das conversas com o Grupo City, o Governo da Bahia afirma que a escolha da futura administradora da Arena Fonte Nova deverá ocorrer por meio de um processo licitatório, respeitando as exigências legais. O edital está previsto para ser publicado em 2027.



Augusto Vasconcelos destacou que o governo está aberto ao diálogo com diferentes interessados na gestão do equipamento esportivo, mas reforçou que qualquer decisão deverá seguir os procedimentos previstos em lei.

“A gente vê com bons olhos todos os parceiros que queiram se associar à gestão desses equipamentos esportivos, como a Arena Fonte Nova, mas não há nada definido. Qualquer gestão será definida por licitação, respeitando todas as fases do procedimento legal”, afirmou o titular da Setre.



“Tudo isso será feito com amparo na lei, respeitando todas as fases do procedimento licitatório, cujo edital deve ser publicado em 2027. Estamos seguindo os passos adequados e, à medida que as coisas avançarem, teremos mais novidades”, acrescentou.



O secretário também esclareceu que o Grupo City não é o único potencial interessado em participar da futura administração da arena. A Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (FNP), empresa responsável pela gestão atual do estádio, também mantém diálogo com o governo estadual.



“Temos uma relação de fiscalização desse contrato e realizamos reuniões periódicas para fazer essa avaliação cotidiana. Óbvio que vamos buscar a melhor definição para o povo baiano, levando em consideração aspectos econômicos, mas também a utilização do equipamento”, pontuou.



O atual contrato de concessão da Arena Fonte Nova tem término previsto para 2028. Com a perspectiva de uma nova licitação, o Governo da Bahia deverá avaliar as propostas e as condições apresentadas pelos interessados antes de definir quem ficará responsável pela administração do estádio nos próximos anos.