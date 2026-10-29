BRASILEIRÃO 2026
Bahia ultrapassa rival direto e ganha força na briga pela Libertadores
Triunfo sobre o São Paulo fez o Esquadrão ganhar 12,1 pontos percentuais nas projeções
O Esporte Clube Bahia voltou a crescer nas projeções de classificação para a Libertadores de 2027 após o triunfo sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Depois de a probabilidade de garantir uma vaga na próxima edição da competição ficar abaixo dos 30% com o empate diante do Santos, no último sábado, 24, o Bahia registrou um aumento de 12,1 pontos percentuais após a vitória sobre o São Paulo. Com isso, o Esquadrão passou a ter cerca de 40,7% de chances de classificação para a Libertadoresda próxima temporada.
Com o crescimento nas projeções, o Bahia reassumiu a 6ª posição entre as equipes da Série A com maior probabilidade de classificação para a Libertadores, ultrapassando o Atlético-MG. O time mineiro, no entanto, ainda entrará em campo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e poderá voltar a superar o Tricolor de Aço no ranking.
Confira as equipes com as maiores chances de classificação para a Libertadores:
- Flamengo: 100%
- Palmeiras: 100%
- Cruzeiro: 82,8%
- Athletico-PR: 81,8%
- Fluminense: 59,9%
- Bahia: 40,7%
- Atlético-MG: 31,8%
- Santos: 2,8%
- Bragantino: 0,13%
- São Paulo: 0,061%
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Como ficou a situação do Bahia na Série A?
Com o triunfo sobre o São Paulo, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, voltou a vencer após dois jogos e chegou aos 53 pontos, assumindo a 6ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor ficou a um ponto do Athletico-PR, primeiro time dentro do G-4, que ainda entra em campo pela rodada. A equipe baiana, porém, ainda poderá ser ultrapassada pelo Atlético-MG até o encerramento da rodada.
Quando é o próximo jogo do Bahia?
O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, 5 de novembro, quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30. O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.