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E.C.BAHIA

Bahia tem menos de 30% de chances de classificação à Libertadores

Tricolor empatou com o Santos por 1 a 1 na rodada 32 do Brasileirão

João Grassi
Por
Time do Bahia na Vila Belmiro
Time do Bahia na Vila Belmiro - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Após o empate por 1 a 1 com o Santos, no último sábado, 24, pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia viu suas chances de classificação para a Copa Libertadores de 2027 diminuírem ainda mais.

De acordo com levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Bahia garantir uma vaga na próxima edição do torneio caiu de 30,6% para 28,6%. Os números recentemente estavam em 48,1%.

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A queda de resultados fez o Bahia passar da 6ª para a 7ª posição entre as equipes da Série A com maior probabilidade de classificação para a Libertadores. Com isso, o Tricolor foi ultrapassado pelo Atlético-MG nas projeções.

Confira as equipes com as maiores chances de classificação:

  • Flamengo: 100%;
  • Palmeiras: 100%;
  • Cruzeiro: 85,6%;
  • Athletico-PR: 85%;
  • Atlético-MG: 48,5%;
  • Fluminense: 46,6%;
  • Bahia: 28,6%.

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Qual a posição do Bahia na tabela do Brasileirão?

Após empatar com o Santos, o Bahia se manteve na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, somando um ponto e subindo para o total de 50 na tabela.

O Esquadrão está quatro pontos distante do G-5, grupo das equipes que garantem vaga direta ou indireta para a próxima Libertadores.

Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 28, às 21h30, para enfrentar o São Paulo, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.

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