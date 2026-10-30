Time de Salvador chega à final do Nordeste de futebol americano

Salvador e a Bahia estão bem representados no futebol americano - a Cavalaria 2 de Julho está a uma vitória de conquistar seu primeiro título da Conferência Nordeste da Superliga de Futebol Americano.

Depois de superar o Fortaleza Tritões por 41 a 28 na semifinal, disputada em 18 de outubro, em Feira de Santana, a equipe baiana se prepara para enfrentar o Recife Mariners neste domingo, 1º de novembro.

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O adversário pernambucano foi o único que conseguiu derrotar a Cavalaria nas cinco partidas disputadas até aqui. Com quatro vitórias e apenas uma derrota, o time chega à decisão regional com aproveitamento de 80% e um desempenho ofensivo expressivo.

Cavalaria 2 de Julho x Tritões - Foto: Patrick Marques I LJEU

Foram 186 pontos marcados e 79 sofridos ao longo da campanha, números que representam um saldo positivo de 107 pontos e médias de 37,2 anotados e 15,8 concedidos por partida.

Além do ineditismo, final também terá um significado especial pela possibilidade de revanche. No primeiro encontro entre as equipes, ainda na fase classificatória, os Mariners venceram por 15 a 12, em Pernambuco, impondo justamente o único revés da Cavalaria na competição.

Cavalaria 2 de Julho x Mariners - Foto: Patrick Marques I LJEU

Capitães projetam decisão equilibrada contra os Mariners

O confronto decisivo coloca frente a frente, assim, duas equipes que já protagonizaram uma das partidas mais equilibradas da campanha. Para o defensive back Andrew Bernardini, capitão da defesa da Cavalaria, a capacidade de evitar erros será determinante na disputa pelo título.

"Uma final de playoffs de dois times extremamente competitivos. Vencerá aquele que errar menos e tiver mais coragem de entrar em campo, sem medo do depois! Esse time sairá com a vitória!", afirmou.

Cavalaria 2 de Julho x Mariners - Foto: Patrick Marques I LJEU

A expectativa também é compartilhada pelo quarterback Quentin Williams, capitão do ataque. Para ele, a decisão representa uma oportunidade de demonstrar a evolução da modalidade no país.

"Estou ansioso pelo Northeast Conference Championship. É uma honra e uma excelente oportunidade para mostrar o quanto o futebol americano cresceu no Brasil. No dia 1º de novembro, teremos um ambiente incrível", destacou.

Cavalaria 2 de Julho x Mariners - Foto: Patrick Marques I LJEU

A rivalidade construída dentro de campo existe, claro - mas, mais que isso, a final é vista pelos jogadores como o momento de transformar a preparação da temporada em uma conquista histórica para o clube.

O tight end e diretor comercial Paulo Rios ressaltou o trabalho desenvolvido pela equipe ao longo dos últimos meses: "Chegou a hora de provar que todo o esforço nas reuniões e treinos valeu a pena e trazer pra Bahia o primeiro título de conferência".

Cavalaria 2 de Julho x Tritões - Foto: Patrick Marques I LJEU

Campanha teve classificação direta à semifinal

A trajetória da Cavalaria começou longe da Bahia, com uma vitória por 41 a 14 sobre o Caruaru Wolves. Na segunda rodada, diante de sua torcida, a equipe manteve o ritmo e derrotou o Fortaleza Tritões por 50 a 15.

O primeiro tropeço aconteceu na sequência, contra o Recife Mariners. Em um confronto equilibrado, os pernambucanos levaram a melhor por apenas três pontos, resultado que acabou sendo determinante para a classificação regional.

Cavalaria 2 de Julho x Tritões - Foto: Patrick Marques I LJEU

A reação veio na última partida da primeira fase, diante do João Pessoa Espectros. Depois de encerrar os dois primeiros quartos vencendo por 14 a 7, a Cavalaria ampliou a vantagem com mais quatro touchdowns e fechou o placar em 42 a 7.

O triunfo garantiu à equipe baiana a segunda colocação da Conferência Nordeste, com três vitórias e uma derrota, além de uma vaga direta nas semifinais.

Cavalaria 2 de Julho x Tritões - Foto: Patrick Marques I LJEU

Na fase eliminatória, o reencontro com o Fortaleza Tritões terminou novamente com vitória da Cavalaria. O placar de 41 a 28 confirmou a classificação para a decisão e manteve a equipe na disputa pelo título regional. Na outra semifinal, o Recife Mariners venceu o Caruaru Wolves por 34 a 14 e assegurou presença na final.

Agora, para os baianos, o duelo de 1º de novembro reúne a possibilidade de revanche e a chance de conquistar um título ainda inédito para a equipe. Depois de quatro vitórias em cinco jogos, a Cavalaria 2 de Julho tenta encerrar a campanha no Nordeste com a taça de campeã da conferência.