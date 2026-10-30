Bahia divulga cinco camisas finalistas do concurso de sócios para 2027

A temporada está chegando ao fim, e a ansiedade em saber como será o ano que vem já vai surgindo. Uma coisa, no entanto, já é possível imaginar - os tricolores podem escolher o uniforme do programa de sócios do Bahia no ano que vem.

O Esquadrão anunciou, nesta quinta-feira, 29, os cinco modelos finalistas do concurso que definirá a camisa oficial do programa Sócio Esquadrão em 2027. As propostas foram selecionadas entre centenas de desenhos enviados por torcedores e agora serão submetidas à votação popular, aberta até o dia 6 de novembro, exclusivamente pelo aplicativo oficial do clube.

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Nesta edição, o concurso tem como tema "Fonte de Memórias", uma homenagem à Arena Fonte Nova e à relação do estádio com a história do Esquadrão. A proposta é transformar lembranças e momentos marcantes vividos pela torcida na casa tricolor em elementos visuais do uniforme que será utilizado pelos associados no próximo ano.

Os cinco projetos escolhidos são de Bruno Queirós, Giovanna Menezes, Jorge Moreira, Renan Rodrigues e Ricardo Feitosa. A seleção foi realizada por um júri interno do Bahia, responsável por avaliar as artes inscritas entre os dias 13 e 21 de outubro.

Confira os cinco finalistas da camisa do Bahia para 2027

Para participar, os candidatos precisaram desenvolver seus projetos a partir de um modelo disponibilizado pelo Bahia, respeitando algumas exigências, como a presença do escudo tricolor e da marca do Sócio Esquadrão.

Cada participante pôde enviar apenas uma criação. Depois da avaliação interna, cinco desenhos avançaram à etapa decisiva, na qual a escolha ficará nas mãos dos torcedores.

Camisa de Bruno Queirós - Foto: Divulgação I EC Bahia

Camisa de Giovanna Menezes - Foto: Divulgação I EC Bahia

Camisa de Jorge Moreira - Foto: Divulgação I EC Bahia

Camisa de Renan Rodrigues - Foto: Divulgação I EC Bahia

Camisa de Ricardo Feitosa - Foto: Divulgação I EC Bahia

Vencedora de 2026 tenta vencer de novo

Entre os concorrentes está Giovanna Menezes, responsável pela camisa vencedora da edição anterior do concurso. Em 2026, a designer conquistou a preferência da torcida com uma proposta inspirada no tema "Meu Bahêa, Minha Seleção", que fazia referência à Copa do Mundo daquele ano.

A vitória também teve importância histórica: Giovanna se tornou a primeira mulher a vencer o concurso de criação do uniforme anual dos sócios do Bahia. Agora, ela retorna à final com a possibilidade de conquistar o segundo título consecutivo, desta vez em uma edição dedicada à Fonte Nova.

Camisa vencedora de 2026 - Foto: Divulgação I EC Bahia

Como votar na camisa do Sócio Esquadrão 2027?

A votação já está disponível e será realizada somente pelo aplicativo oficial do Bahia, com prazo até 6 de novembro.

Para participar, o torcedor deve acessar o aplicativo do clube, disponível para Android e iOS, localizar a área destinada ao concurso "Camisa do Sócio Esquadrão 2027" e escolher seu modelo favorito entre os cinco finalistas. Não será possível registrar votos pelo site oficial ou pelas redes sociais do Esquadrão.

O projeto que receber mais votos será produzido como a camisa oficial do programa de sócios na temporada de 2027, e o resultado será anunciado pelo Bahia em seus canais oficiais após o encerramento da votação.

Criada em 2018, a iniciativa se consolidou como uma tradição entre os tricolores, permitindo que torcedores participem diretamente da elaboração de uma peça oficial do clube.