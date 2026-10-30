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BRASILEIRÃO 2026

Após vencer o São Paulo, Bahia ganha reforço para duelo com o Cruzeiro

Após cumprir suspensão contra o São Paulo, zagueiro volta a ficar à disposição de Rogério Ceni

Téo Mazzoni
Por
Ceni ganha reforço no Bahia para confronto direto com o Cruzeiro
Ceni ganha reforço no Bahia para confronto direto com o Cruzeiro - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após o triunfo sobre o São Paulo, o Esporte Clube Bahia volta a campo apenas na próxima quinta-feira, 5, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Para o duelo, o técnico Rogério Ceni terá um reforço à disposição.

Kanu retorna e reforça disputa por vaga na zaga

Após cumprir suspensão automática na última rodada do Brasileirão, em razão do terceiro cartão amarelo, o zagueiro Kanu volta a ficar à disposição para a sequência da competição.

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Kanu retorna e aumenta disputa por vaga na defesa do Bahia
Kanu retorna e aumenta disputa por vaga na defesa do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Desta forma, Rogério Ceni passa a ter mais uma opção para o lado esquerdo da defesa tricolor, que ainda não conta com um titular definido para formar dupla de zaga com David Duarte.

No confronto contra o São Paulo, o treinador optou pelo espanhol Marco Moreno como titular. A escolha ocorreu justamente em função da suspensão de Kanu, que havia iniciado a partida anterior, diante do Santos.

Desde a saída de Ramos Mingo, o técnico Rogério Ceni tem alternado os zagueiros na equipe titular. Kanu iniciou quatro partidas — contra Remo, Athletico, Palmeiras e Santos —, enquanto Marco Moreno esteve entre os titulares em três jogos — diante de Mirassol, Flamengo e São Paulo.

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Bahia terá praticamente todo o elenco à disposição contra o Cruzeiro

Com o retorno de Kanu após cumprir suspensão, Rogério Ceni terá praticamente todo o elenco à disposição para enfrentar o Cruzeiro. O treinador conta apenas com o goleiro Léo Vieira no departamento médico, enquanto a joia da base Kauê Furquim será desfalque.

O jovem se apresentará à Seleção Brasileira no dia 3 de novembro para iniciar a preparação visando à disputa da Copa do Mundo Sub-17. Com isso, não estará disponível para o duelo de seis pontos na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

Bahia fica a um ponto do G-4 após vencer o São Paulo

Comandado por Rogério Ceni, o Bahia voltou a vencer após dois jogos e chegou aos 53 pontos, assumindo a 6ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, depois do triunfo sobre o São Paulo.

Com o resultado, o Esquadrão ficou a apenas um ponto do Fluminense, primeiro clube dentro do G-4 do Brasileirão.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Kanu

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