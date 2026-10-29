Time A e time B do Bahia se enfrentam em decisão de torneio de base

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A Copa Carlos Amadeu Sub-14 vai ter um duelo inusitado na final, isso porque o time B do Esporte Clube Bahia eliminou o Esporte Clube Vitória na semifinal do torneio, disputada nesta quinta-feira, 29, e vai enfrentar o time principal do Esquadrão na decisão.

O mesmo pode acontecer também na categoria Sub-13, em que o time B do Bahia venceu o clássico contra o Vitória por 3 a 2, com dois gols de Lucas Francisco e um de Enzo Rodrigo, e agora aguarda o vencedor do confronto entre Bahia e Catuense para conhecer seu adversário na final.

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Com os resultados, os Pivetes de Aço já garantiram o título da competição na categoria Sub-14 e estão próximos de conquistar também a taça da categoria Sub-13.

A Copa Carlos Amadeu é considerada o Campeonato Estadual das respectivas categorias.