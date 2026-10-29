Próximo adversário do Bahia tem desfalques de peso para duelo decisivo

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O Cruzeiro, próximo adversário do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro, terá dois desfalques importantes para o duelo contra o Esquadrão. Isso porque o meia Matheus Pereira e o lateral-direito William receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 no clássico contra o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, 29, e estão suspensos para o jogo contra o Bahia.

Além disso, o time não deve ter outros quatro nomes à disposição do treinador Artur Jorge: Luis Sinisterra, Gabriel Pec, Felipe Morais e o zagueiro João Marcelo, que saiu de campo lesionado no segundo tempo do clássico contra o Galo.

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Duelo decisivo na briga pela Libertadores

O Bahia visita o Cruzeiro na próxima quinta-feira, 5 de novembro, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, podendo retornar ao G4 da competição.

Atualmente, o time de Rogério Ceni está na sexta colocação com 53 pontos, dois a menos que o Athletico Paranaense, primeiro time dentro do G-4. O Cruzeiro, por sua vez, ocupa terceira colocação do torneio com 57 pontos.