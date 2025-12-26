Pivetes de Aço fazem história e quebram recorde de títulos em 2025

Base do Bahia bate recorde histórico com 28 títulos em 2025 - Foto: Divulgação / EC Bahia

A temporada de 2025 ficará marcada na história das categorias de base do Bahia. Ao longo do ano, os Pivetes de Aço alcançaram um feito inédito: 28 títulos conquistados, estabelecendo um novo recorde do clube em uma única temporada, considerando competições estaduais, regionais e nacionais.

O desempenho foi consistente em todas as frentes. Do Sub-9 ao Sub-20, todas as categorias da base tricolor terminaram o ano levantando troféus, reforçando não apenas a vocação formadora do clube, mas também uma cultura competitiva presente desde os primeiros passos dos atletas.

Embora o principal objetivo da base do Bahia seja formar jogadores para a equipe profissional, a busca por títulos segue como parte do DNA do clube. Em 2025, essa filosofia se traduziu em resultados expressivos dentro de campo e em conquistas que evidenciam a força do projeto de formação.

Entre os grandes destaques da temporada está a equipe Sub-9, que teve uma campanha irretocável. A categoria venceu todas as competições que disputou, alcançando aproveitamento perfeito e se consolidando como um dos símbolos do ano histórico vivido pela base tricolor.

No Sub-20, o Bahia conquistou o Campeonato Baiano, enquanto o Sub-17 repetiu o feito em sua categoria. Já o Sub-16 levantou a Copa Integração, e o Sub-15 ficou com o título da Copa SP-Nordeste.

As conquistas se multiplicaram nas categorias inferiores. O Sub-14 foi campeão da Copa Independência e da Copa Amadeu, enquanto o Sub-13 acumulou quatro títulos: Copa Carlos Amadeu, Aldeia Cup, Campeonato Baiano de Futsal e Canarinho.

O Sub-12 também deixou sua marca ao vencer a Copa Independência e a Copa das Favelas. Já o Sub-11 encerrou a temporada com quatro taças, conquistando a Copa Talentos, a Palestra Cup, a Copa São Sebastiense de Futsal e o Campeonato Baiano de Futsal.

No Sub-10, o Bahia celebrou os títulos da Danicup, da Palestra Cup, da Taça Redegol Aracaju e da Taça Pivetes de Aço de Futsal. Por fim, o Sub-9 coroou a campanha histórica com oito conquistas, incluindo a Palestra Cup, a Copa Talentos, a Danicup, a Taça Redegol Aracaju, a Taça Aracaju de Futsal, a Copa Catalizador de Futsal, a Taça Pivetes de Aço de Futsal e a Copa Talentos em Quadra.

Confira todos os títulos dos Pivetes de Aço em 2025:

Sub-20

Campeão Baiano Sub-20

Sub-17

Campeão Baiano Sub-17

Sub-16

Campeão da Copa Integração Sub-16

Sub-15

Campeão da Copa SP-Nordeste Sub-15

Sub-14

Campeão da Copa Independência Sub-14

Campeão da Copa Amadeu Sub-14

Sub-13

Campeão da Copa Carlos Amadeu Sub-13

Campeão da Aldeia Cup Sub-13

Campeão do Campeonato Baiano de Futsal Sub-13

Campeão da ⁠Canarinho Sub-13

Sub-12

Campeão da Copa Independência Sub-12

Campeão da Copa das Favelas Sub-12

Sub-11

Campeão da Copa Talentos Sub-11

Campeão da Palestra Cup Sub-11

Campeão da Copa São Sebastiense de Futsal Sub-11

Campeão do ⁠Campeonato Baiano de Futsal Sub-11

Sub-10

Campeão da Danicup Sub-10

Campeão da Palestra Cup Sub-10

Campeão da Taça Redegol Aracaju Sub-10

Campeão da Taça Pivetes de Aço Futsal Sub-10

Sub-9

Campeão da Palestra Cup Sub-9

Campeão da Copa Talentos Sub-9

Campeão da Taça Aracaju de Futsal Sub-9

Campeão da ⁠Copa Catalizador de Futsal Sub-9

Campeão da Danicup Sub-9

Campeão da Taça Redegol Aracaju Sub-9

Campeão da Taça Pivetes de Aço Futsal Sub-9

Campeão da Copa Talentos em Quadra Sub-9