Pivetes de Aço fazem história e quebram recorde de títulos em 2025
Do Sub-9 ao Sub-20, todas as categorias foram campeãs
Por Redação
A temporada de 2025 ficará marcada na história das categorias de base do Bahia. Ao longo do ano, os Pivetes de Aço alcançaram um feito inédito: 28 títulos conquistados, estabelecendo um novo recorde do clube em uma única temporada, considerando competições estaduais, regionais e nacionais.
O desempenho foi consistente em todas as frentes. Do Sub-9 ao Sub-20, todas as categorias da base tricolor terminaram o ano levantando troféus, reforçando não apenas a vocação formadora do clube, mas também uma cultura competitiva presente desde os primeiros passos dos atletas.
Embora o principal objetivo da base do Bahia seja formar jogadores para a equipe profissional, a busca por títulos segue como parte do DNA do clube. Em 2025, essa filosofia se traduziu em resultados expressivos dentro de campo e em conquistas que evidenciam a força do projeto de formação.
Entre os grandes destaques da temporada está a equipe Sub-9, que teve uma campanha irretocável. A categoria venceu todas as competições que disputou, alcançando aproveitamento perfeito e se consolidando como um dos símbolos do ano histórico vivido pela base tricolor.
No Sub-20, o Bahia conquistou o Campeonato Baiano, enquanto o Sub-17 repetiu o feito em sua categoria. Já o Sub-16 levantou a Copa Integração, e o Sub-15 ficou com o título da Copa SP-Nordeste.
As conquistas se multiplicaram nas categorias inferiores. O Sub-14 foi campeão da Copa Independência e da Copa Amadeu, enquanto o Sub-13 acumulou quatro títulos: Copa Carlos Amadeu, Aldeia Cup, Campeonato Baiano de Futsal e Canarinho.
O Sub-12 também deixou sua marca ao vencer a Copa Independência e a Copa das Favelas. Já o Sub-11 encerrou a temporada com quatro taças, conquistando a Copa Talentos, a Palestra Cup, a Copa São Sebastiense de Futsal e o Campeonato Baiano de Futsal.
No Sub-10, o Bahia celebrou os títulos da Danicup, da Palestra Cup, da Taça Redegol Aracaju e da Taça Pivetes de Aço de Futsal. Por fim, o Sub-9 coroou a campanha histórica com oito conquistas, incluindo a Palestra Cup, a Copa Talentos, a Danicup, a Taça Redegol Aracaju, a Taça Aracaju de Futsal, a Copa Catalizador de Futsal, a Taça Pivetes de Aço de Futsal e a Copa Talentos em Quadra.
Confira todos os títulos dos Pivetes de Aço em 2025:
Sub-20
Campeão Baiano Sub-20
Sub-17
Campeão Baiano Sub-17
Sub-16
Campeão da Copa Integração Sub-16
Sub-15
Campeão da Copa SP-Nordeste Sub-15
Sub-14
Campeão da Copa Independência Sub-14
Campeão da Copa Amadeu Sub-14
Sub-13
Campeão da Copa Carlos Amadeu Sub-13
Campeão da Aldeia Cup Sub-13
Campeão do Campeonato Baiano de Futsal Sub-13
Campeão da Canarinho Sub-13
Sub-12
Campeão da Copa Independência Sub-12
Campeão da Copa das Favelas Sub-12
Sub-11
Campeão da Copa Talentos Sub-11
Campeão da Palestra Cup Sub-11
Campeão da Copa São Sebastiense de Futsal Sub-11
Campeão do Campeonato Baiano de Futsal Sub-11
Sub-10
Campeão da Danicup Sub-10
Campeão da Palestra Cup Sub-10
Campeão da Taça Redegol Aracaju Sub-10
Campeão da Taça Pivetes de Aço Futsal Sub-10
Sub-9
Campeão da Palestra Cup Sub-9
Campeão da Copa Talentos Sub-9
Campeão da Taça Aracaju de Futsal Sub-9
Campeão da Copa Catalizador de Futsal Sub-9
Campeão da Danicup Sub-9
Campeão da Taça Redegol Aracaju Sub-9
Campeão da Taça Pivetes de Aço Futsal Sub-9
Campeão da Copa Talentos em Quadra Sub-9
