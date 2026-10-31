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BAVI NA FINAL

Bahia carimba classificação para a final do Campeonato Baiano Feminino

Mesmo derrotadas, as Mulheres de Aço passaram pelo placar agregado

Gustavo Zambianco
Por
Atletas do Bahia comemorando
Atletas do Bahia comemorando - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia garantiu, neste sábado, 31, a classificação para a final do Campeonato Baiano Feminino, mesmo sendo derrotado pela equipe do Jacobina por 2 a 1.

As Mulheres de Aço garantiram a classificação mesmo depois da derrota por causa do placar agregado, que somou 5 a 3 para as Tricolores.

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Como foi o jogo?

A partida terminou em 2 a 1 para a equipe do Jacobina, que venceu o Bahia de virada.

As Mulheres de Aço começaram vencendo o confronto aos 16 minutos do primeiro tempo, após Martina aproveitar o espaço na defesa do Jacobina e abrir o placar.

Vale ressaltar que, ainda na primeira etapa, a goleira Kerolyn, do Bahia, foi expulsa após atingir a atleta Verena; Isa Cruz entrou para assumir a meta do Tricolor de Aço.

No intervalo, as atletas do Jacobina mostraram que não iriam desistir e, logo aos três minutos, Manuela empatou a partida.

Bahia x Jacobina
Bahia x Jacobina - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Goleira reserva do Bahia salva cobrança de pênalti

Pouco tempo depois do gol marcado pelo Jacobina, Verena sofreu um pênalti e ela mesma assumiu a responsabilidade da cobrança.

Porém, a goleira reserva do Bahia, Isa Cruz, defendeu a cobrança e evitou o que seria o então segundo gol da equipe do Jacobina.

Virada chegou, porém não foi o suficiente

Mesmo após a cobrança de pênalti desperdiçada, as atletas do Jacobina insistiram e a virada chegou aos 35 minutos do segundo tempo com Vanessa Oliveira.

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Classificação apesar da derrota

Mesmo com a derrota, o Bahia se classificou para a final do Baianão Feminino com o saldo do placar agregado, visto que, na primeira partida, as Mulheres de Aço triunfaram pelo placar de 4 a 1.

Ba-Vi definido para a final

Com a classificação do Bahia neste sábado, a final do Baianão Feminino será decidida em um BaVi que está previsto para acontecer no dia 22 de novembro, em partidas de ida e volta.

Vale ressaltar que o Esporte Clube Vitória já estava classificado desde o dia 23 de outubro, depois de bater o Galícia por 7 a 0.

As Leoas da Barra venceram o confronto por 11 a 2 no placar agregado, depois de terem ganhado por 4 a 2 na partida de ida.

Vitória x Galícia
Vitória x Galícia - Foto: Yuri Couto/EC Vitória
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Campeonato Baiano Feminino Esporte Clube Bahia esporte clube vitória futebol feminino

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