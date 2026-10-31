Atacante do Vitória revela fator que pode ser decisivo contra o Coritiba

O Esporte Clube Vitória pode aproveitar a instabilidade no comando técnico do Coritiba para conquistar três pontos importantes neste sábado, 31, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do confronto, o atacante Diego Tarzia chamou atenção para a recente troca de treinador no adversário e avaliou que o pouco tempo de preparação da comissão interina pode favorecer o Rubro-Negro.

O Coxa demitiu Fernando Seabra na última terça-feira, 27, e será comandado provisoriamente por Guilherme Bossle e Reginaldo Nascimento, integrantes da comissão técnica permanente do clube paranaense. Para Tarzia, a mudança pode ser explorada pelo Vitória na partida marcada para as 16h, no horário de Brasília.

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Fernando Seabra demitido do Coritiba - Foto: JP Pacheco | Coritiba

"Nós podemos aproveitar que eles terão pouco tempo de trabalho com o treinador (interino), até que eles consigam um novo treinador com as características que eles querem. Acho que podemos aproveitar isso”, afirmou o atacante.

As equipes chegam ao confronto próximas na classificação. O Vitória ocupa o 14º lugar, com 38 pontos, enquanto o Coritiba aparece na 12ª posição, com 39. Restando seis rodadas para o fim do Brasileirão, o resultado pode ter impacto direto na situação dos clubes na luta contra o rebaixamento para a Série B.

Tarzia se coloca à disposição para atuar em outras posições

Além de comentar a situação do adversário, Diego Tarzia também falou sobre sua disponibilidade para exercer diferentes funções em campo. Titular nas duas últimas partidas do Leão, o argentino afirmou que está preparado para atuar onde a comissão técnica de Jair Ventura considerar necessário.

Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A versatilidade do atacante pode ser importante diante dos problemas do Vitória na lateral esquerda. Ramon está lesionado, enquanto Jamerson está impedido de atuar por questões contratuais. Com isso, Wanderson, de apenas 18 anos, aparece como a única opção da posição entre os relacionados.

"Em todo o momento eu estou preparado para jogar. Se o treinador precisar de atacante, de meia, de defensor… Para o que ele precisar eu estou à disposição para fazer o melhor para o time”, declarou.

Atacante trata reta final como sequência de decisões

Com o Campeonato Brasileiro entrando na fase decisiva, Tarzia também ressaltou o comprometimento do elenco com a permanência do Vitória na Série A. O jogador afirmou que o grupo pretende encarar cada uma das partidas restantes como uma decisão, começando pelo duelo contra o Coritiba.

Vitória x Coritiba - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

“O time vai deixar a vida. É o jogo da nossa vida, como todo jogo que resta até o fim do ano. Todos são finais. Vamos para esse jogo dessa maneira, pensando que é uma final”, completou.

Emprestado pelo Independiente, da Argentina, Diego Tarzia soma 40 partidas com a camisa do Vitória. Desde sua chegada ao clube, o atacante marcou quatro gols e distribuiu outras três assistências.