E.C.VITÓRIA
Destaque do Vitória é relacionado para um jogo após mais de 80 dias
Leão da Barra enfrenta o Coritiba neste sábado, 31, pelo Brasileirão
Após quase três meses afastado, Gabriel Baralhas está relacionado pelo Esporte Clube Vitória para enfrentar o Coritiba, conforme apurou o portal A TARDE. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, o volante é a principal novidade na lista de jogadores à disposição do técnico Jair Ventura para o confronto deste sábado, 31.
O camisa 44 retornou aos treinamentos com o restante do grupo e está confirmado na delegação rubro-negra que viaja para o Paraná. Baralhas não veste a camisa do Leão da Barra em nenhum compromisso oficial desde o dia 6 de agosto, quando a equipe eliminou o Athletico nas quartas de final da Copa do Brasil.
Peça importante na equipe de Jair Ventura, Gabriel Baralhas acumula 34 jogos ao longo da temporada e reúne números expressivos para um volante. O atleta de 28 anos já marcou cinco gols e distribuiu seis assistências em 2026.
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Problemas na lateral
Apesar da novidade positiva, o Vitória terá problemas para montar o sistema defensivo. O lateral-direito Mateus Silva não se recuperou totalmente do trauma no tórax e não viajou para o Paraná. O portal A TARDE apurou que o defensor não participou do último treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura.
Além de Mateus Silva, o Leão da Barra confirmou a ausência de Jamerson na lista de relacionados. O lateral-esquerdo pertence ao Coritiba e o clube baiano decidiu não pagar a multa que liberaria o atleta para jogar contra a equipe paranaense.
Outros desfalques
O atacante Marinho e o zagueiro Luan Cândido também são desfalques. Ambos estão suspensos por cartões e não poderão atuar na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Retorno de Cacá e presença da base
Outra boa notícia para o Vitória é o retorno de Cacá aos relacionados. Como adiantou o A TARDE, o zagueiro está totalmente recuperado de um desconforto na região lombar e volta a ser opção para o técnico Jair Ventura. O defensor deve retornar ao time titular.
Sem poder contar com quatro jogadores da posição, a comissão técnica convocou o lateral-esquerdo Wanderson e o lateral-direito Gean, jovens revelados na base rubro-negra.
Coritiba x Vitória
O Vitória visita o Coritiba às 16h deste sábado, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.