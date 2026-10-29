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E.C.VITÓRIA

Recuperado, titular do Vitória vira opção para jogo decisivo

Atleta perdeu os últimos compromissos do Leão no Brasileirão

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória enfrenta o Coritiba no próximo sábado, 31, e deve ter o retorno de um jogador importante no seu elenco para a partida. Após quase duas semanas sem jogar, Cacá volta a ser opção para a comissão técnica.

Depois de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, Cacá sofreu um desconforto na região lombar e perdeu os jogos contra Corinthians e Athletico. Recuperado, o zagueiro já voltou a treinar normalmente.

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Durante treino realizado nesta quinta-feira, 29, no CT Manoel Pontes Tanajura, o defensor participou integralmente das atividades com os demais companheiros. Ele deve ser relacionado pela comissão técnica e viajar para o Paraná.

Números de Cacá

Peça importante na equipe de Jair Ventura, Cacá acumula 38 jogos ao longo da temporada e é titular absoluto na defesa rubro-negra. O atleta de 27 anos ainda possui um gol marcado e uma assistência distribuída.

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Coritiba x Vitória

O Vitória visita o Coritiba às 16h do próximo sábado, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cacá em ação durante jogo do Vitória no Barradão
Cacá em ação durante jogo do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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