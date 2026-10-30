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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DESFALQUE

Em recuperação, atleta do Vitória não viaja para enfrentar o Coritiba

Leão da Barra encara o time paranaense no sábado, 31, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Escudo do Vitória
Escudo do Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória enfrenta o Coritiba no próximo sábado, 31, e não poderá contar com Mateus Silva. O portal A TARDE apurou que o lateral-direito não se recuperou totalmente do trauma no tórax e não viajou para o Paraná.

Segundo informação confirmada pela reportagem com o Vitória, Mateus Silva não participou do último treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura.

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Vale lembrar que o elenco rubro-negro não terá nenhum especialista da posição, já que Fabiano e Nathan Mendes estão lesionados.

Outros desfalques

Além de Mateus Silva, o Leão da Barra confirmou a ausência de Jamerson na lista de relacionados. O lateral-esquerdo pertence ao Coritiba e o clube baiano decidiu não pagar a multa que liberaria o atleta para jogar.

Por fim, o atacante Marinho e o zagueiro Luan Cândido também são desfalques. Ambos estão suspensos por cartões.

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Retorno de zagueiro e presença da base

A boa notícia para o Vitória é o retorno de Cacá aos relacionados. Como adiantou o A TARDE, o zagueiro está totalmente recuperado de um desconforto lombar e deve voltar ao time titular do técnico Jair Ventura.

Após quase três meses sem entrar em campo, o volante Gabriel Baralhas também está na relação. O camisa 44 ficou afastado por causa de uma lesão muscular na coxa.

Além dele, a comissão técnica optou por convocar dois atletas revelados na base para suprir os desfalques: o lateral-direito Gean e o lateral-esquerdo Wanderson.

Coritiba x Vitória

O Vitória visita o Coritiba às 16h do próximo sábado, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mateus Silva, lateral-direito do Vitória
Mateus Silva, lateral-direito do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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