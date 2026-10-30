CONTRASTE
Em jejum fora de casa, Vitória encara o 4º pior mandante da Série A
Leão da Barra enfrenta o Coritiba neste sábado, 31, no Couto Pereira
Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o Coritiba vem encontrando dificuldade para vencer seus adversários em casa no Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense é dona da quarta pior campanha como mandante na competição, com somente 41,7% de aproveitamento.
No total, o Coritiba fez 20 pontos em 16 partidas disputadas no Couto Pereira. Essa pontuação supera apenas as conquistadas pelos três piores da classificação geral: Corinthians, Remo e Chapecoense, sendo igual a do Internacional, 17º colocado na tabela. O Colorado, ao menos, leva a melhor no saldo de gols.
O Coxa, inclusive, foi derrotado em seus domínios pelo Grêmio na rodada passada do Brasileirão. O time gaúcho era um dos clubes que ainda não haviam vencido fora de casa na Série A, restando agora apenas uma equipe neste jejum: o Vitória.
Piores mandantes da Série A
- Chapecoense: 14 pontos em 15 jogos, 3 vitórias e -13 de saldo de gols (31,1% de aproveitamento);
- Remo: 19 pontos em 17 jogos, 4 vitórias e 0 de saldo de gols (37,3% de aproveitamento);
- Corinthians: 19 pontos em 16 jogos, 5 vitórias e -1 de saldo de gols (39,6% de aproveitamento);
- Coritiba: 20 pontos em 16 jogos, 5 vitórias e -1 de saldo de gols (41,7% de aproveitamento);
- Internacional: 20 pontos em 16 jogos, 5 vitórias e 4 de saldo de gols (41,7% de aproveitamento).
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Surge uma nova chance
Diante de um mandante fragilizado, o Vitória quer se inspirar no Grêmio e conquistar os primeiros três pontos longe de Salvador. Pior visitante do Brasileirão, o Leão da Barra terá mais uma chance de encerrar a sequência negativa.
"A gente sabe da dificuldade que é jogar uma Série A, ter que enfrentar equipes qualificadas, então vou sempre jogo a jogo, cada jogo uma final de Copa do Mundo. Nessas seis finais vamos tentar buscar a primeira vitória fora", projetou o técnico Jair Ventura.
Crise em qualquer estádio
Além de ser um dos piores mandantes do campeonato, o Coritiba vem caindo de rendimento em diferentes. Nos últimos sete jogos disputados dentro ou fora de casa, o Alviverde não saiu vencedor em nenhum deles.
O mau momento culminou na demissão do treinador Fernando Seabra, que ainda não foi substituído oficialmente. A equipe está sendo comandada interinamente pelo trio Reginaldo Nascimento, Guilherme Bossle e William Matheus.
Coritiba x Vitória
O Vitória visita o Coritiba às 16h do próximo sábado, 31, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.