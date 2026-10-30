Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Resultado do Corinthians preocupa Vitória na luta contra rebaixamento

Rubro-Negro Baiano agora está a dois pontos de distância do Z4

Gustavo Nascimento
Por
Imagem ilustrativa da imagem Resultado do Corinthians preocupa Vitória na luta contra rebaixamento
Foto: Divulgação

O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, 30, quebrando um jejum de nove jogos consecutivos sem vitórias no Brasileirão. Com o resultado, o Timão reassume a 17ª colocação e chega a 36 pontos na competição, situação que preocupa o Esporte Clube Vitória, que tem 38 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela.

Os dois gols do Corinthians, marcados por Matheus Bidu e Kaio César, saíram na segunda etapa. O time dominava a partida desde a metade do primeiro tempo, quando o atacante Bruno Santos, do Mirassol, foi expulso por dar uma cotovelada em um defensor do Corinthians.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ESPORTES

Xabi Alonso fala sobre situação de Estevão e revela futuro do jogador
Xabi Alonso fala sobre situação de Estevão e revela futuro do jogador imagem

ESPORTES

Craque belga é acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa
Craque belga é acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa imagem

ESPORTES

Bola de Ouro: descubra voto do Brasil e dos outros países na premiação
Bola de Ouro: descubra voto do Brasil e dos outros países na premiação imagem

Essa também foi a primeira vitória do treinador Clarence Seedorf no comando do Timão. Anunciado antes do empate por 1 a 1 contra o Vitória, o holandês só conseguiu estrear no confronto contra o Vasco, na última rodada, que terminou com uma vitória de virada do Cruzmaltino, por 3 a 2.

Hoje, em sua segunda partida oficialmente como treinador do Corinthians, Seedorf conseguiu conduzir a equipe a um resultado positivo.

Situação do Vitória na Série A

O Leão da Barra entra em campo neste sábado, 31, com a missão de vencer o Coritiba para se distanciar da zona de rebaixamento. Com a vitória do Corinthians, o time de Jair Ventura está a apenas dois pontos de distância do Z4.

O duelo contra o Coxa acontece no estádio Couto Pereira, com início previsto para as 16h (horário de Brasília).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão corinthians Futebol Rebaixamento série a vitória

Relacionadas

Mais lidas