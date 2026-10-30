Resultado do Corinthians preocupa Vitória na luta contra rebaixamento

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O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, 30, quebrando um jejum de nove jogos consecutivos sem vitórias no Brasileirão. Com o resultado, o Timão reassume a 17ª colocação e chega a 36 pontos na competição, situação que preocupa o Esporte Clube Vitória, que tem 38 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela.

Os dois gols do Corinthians, marcados por Matheus Bidu e Kaio César, saíram na segunda etapa. O time dominava a partida desde a metade do primeiro tempo, quando o atacante Bruno Santos, do Mirassol, foi expulso por dar uma cotovelada em um defensor do Corinthians.

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Essa também foi a primeira vitória do treinador Clarence Seedorf no comando do Timão. Anunciado antes do empate por 1 a 1 contra o Vitória, o holandês só conseguiu estrear no confronto contra o Vasco, na última rodada, que terminou com uma vitória de virada do Cruzmaltino, por 3 a 2.

Hoje, em sua segunda partida oficialmente como treinador do Corinthians, Seedorf conseguiu conduzir a equipe a um resultado positivo.

Situação do Vitória na Série A

O Leão da Barra entra em campo neste sábado, 31, com a missão de vencer o Coritiba para se distanciar da zona de rebaixamento. Com a vitória do Corinthians, o time de Jair Ventura está a apenas dois pontos de distância do Z4.

O duelo contra o Coxa acontece no estádio Couto Pereira, com início previsto para as 16h (horário de Brasília).