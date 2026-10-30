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Bola de Ouro: descubra voto do Brasil e dos outros países na premiação
Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo em 2026
As estatísticas detalhadas sobre a votação da Bola de Ouro foram divulgadas nesta sexta-feira, 30, pelo jornal francês L'Equipe, parceiro da Uefa e da revista France Football, organizadora do prêmio. A reportagem detalhou as escolhas de cada um dos 100 países votantes, incluindo o Brasil, representado pelo jornalista Cléber Machado.
Eleito o melhor jogador do mundo pela premiação, o inglês Harry Kane foi posto na primeira colocação por 40 dos 100 países votantes, enquanto o francês Kylian Mbappé ganhou a preferência de 23 países.
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O júri da Bola de Ouro é formado por 100 jornalistas, sendo um representante de cada um dos 100 países mais bem posicionados no ranking mundial da Fifa.
Votos dos três melhores colocados
Kane foi votado em primeiro para os jurados de África do Sul, Inglaterra, Angola, Arábia Saudita, Austrália, Áustria, Bélgica, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Escócia, Irlanda, Haiti, Hungria, Irã, Irlanda do Norte, Israel, Jamaica, Japão, Kosovo, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Uganda, Uzbequistão, Polônia, Rússia, El Salvador, Senegal, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Uruguai e Venezuela.
Mbappé venceu em Alemanha, Bahrein, Benin, Bulgária, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Equador, Espanha, Finlândia, França, Gana, Guiné, Iraque, Itália, Mali, Palestina, Paraguai, Holanda, Catar, República Democrática do Congo, Romênia e Zâmbia.
Por sua vez, Lamine Yamal, terceiro colocado na premiação, ficou em primeiro nos votos de Albânia, Argélia, Burkina Faso, Cabo Verde, País de Gales, Honduras, Jordânia, Macedônia do Norte, México, Portugal, Suíça, Tunísia e Turquia.
Veja o voto do Brasil
O representante brasileiro na votação é o jornalista e narrador Cléber Machado. Ele apontou o argentino Lionel Messi como o melhor do mundo — o argentino terminou em quinto.
Veja a lista do jornalista brasileiro:
- Lionel Messi
- Kylian Mbappé
- Rodri
- Harry Kane
- Olise
- Lamine Yamal
- Haaland
- Vinicius Jr.
- Dembélé
- Kvaratskhelia
Como foram os brasileiros na premiação
Brasileiro melhor colocado na premiação, Vinicius Junior foi 17º. Sua melhor votação foi do representante do Mali, que colocou em quinto. No votos de Cabo Verde e Paraguai, foi sétimo; nos de Guiné, Kosovo e Brasil, oitavo; e nos de Jamaica e Jordânia, 10º. Em outros 92 países, ele ficou fora do top 10.
Além dele, o top 30 da Bola de Ouro contou com a presença de Gabriel Magalhães (21º) e Marquinhos (25º), dupla de zagueiros da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.