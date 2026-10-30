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Brasileira de 9 anos entra no Guinness por descida em mega-rampa

Skatista mirim desceu uma plataforma de 67 metros em Curitiba

Gustavo Nascimento
Por
Laura Voigt, skatista brasileira de 9 anos que entrou no Guinness World Records
Laura Voigt, skatista brasileira de 9 anos que entrou no Guinness World Records - Foto: Divulgação

Uma brasileira de apenas 9 anos entrou para o Guinness World Records como a skatista mais jovem do mundo a descer uma mega-rampa. O feito foi alcançado pela curitibana Laura Voigt, que recebeu o certificado oficial nesta sexta-feira, 29, em uma cerimônia realizada na Greenbox, na capital paranaense.

Ela registrou o feito em 18 de janeiro deste ano, quando tinha 9 anos e 305 dias.

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A descida foi realizada em uma estrutura com cerca de 10 metros de altura e 67 metros de comprimento. Para homologar o recorde, o Guinness verificou a idade da skatista na data da conquista e exigiu comprovações técnicas da execução, incluindo vídeos, documentação da rampa e declarações de testemunhas independentes.

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A cerimônia de entrega do certificado reuniu familiares, convidados especiais e nomes de destaque do skate brasileiro, como Gui Khury, dono da megarampa e detentor de três recordes no Guinness World Records, Luigi Cini e Augusto Akio. Os três atletas acumulam conquistas em competições internacionais e participações nos Jogos Olímpicos.

Trajetória de Laura Voigt no esporte

Laura começou a andar de skate aos 5 anos e passou a se dedicar a desafios em estruturas de grande porte.

Aos 8, ela já havia se tornado a menina mais jovem a dropar do quarter da megarampa da Greenbox.

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Guinness Guinness World Records recorde skate

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