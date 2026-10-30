ESPORTES
Xabi Alonso fala sobre situação de Estevão e revela futuro do jogador
Brasileiro de 19 anos foi titular em apenas dois jogos do Chelsea nesta temporada
O espanhol Xabi Alonso, treinador do Chelsea, falou sobre a gestão de minutos do brasileiro Estevão, que tem tido pouco espaço na equipe nesta temporada. O técnico também falou que não pretende negociar o jogador, de forma que ele será importante para o time na temporada.
“Ele vai jogar, a temporada é longa e terão mais momentos para todo mundo. É um processo para o time, para Estêvão e para mim, mas ele terá jogos e minutos [...] Tem sido sobre o contexto dos jogos, sobre o começo da temporada. Ele é uma boa pessoa, ele realmente quer, é uma adaptação após o primeiro ano, a lesão, mas ainda estamos em outubro e ele será importante“, disse Xabi Alonso.
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Estevão tem poucas oportunidades
Dos 11 jogos disputados pelo Chelsea na temporada, Estêvão foi titular em apenas dois, contra Luton Town e Leeds, ambos pela Copa da Liga Inglesa.
Além disso, o brasileiro não entrou em campo em três partidas, contra Liverpool, Everton e Brighton. Ao todo, disputou 197 minutos pelo Chelsea na temporada, com média de 24,6 minutos por jogo.
Mesmo nessa situação, o atacante foi convocado por Carlo Ancelotti para as duas Datas Fifa após a Copa do Mundo de 2026. Nos últimos três confrontos disputados pela Seleção Brasileira, dois contra a Austrália e um contra a Índia, o jovem de 19 anos atuou por 172 minutos, apenas 25 a menos da minutagem total que acumulou pelo clube inglês.