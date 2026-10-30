Xabi Alonso fala sobre situação de Estevão e revela futuro do jogador

O espanhol Xabi Alonso, treinador do Chelsea, falou sobre a gestão de minutos do brasileiro Estevão, que tem tido pouco espaço na equipe nesta temporada. O técnico também falou que não pretende negociar o jogador, de forma que ele será importante para o time na temporada.

“Ele vai jogar, a temporada é longa e terão mais momentos para todo mundo. É um processo para o time, para Estêvão e para mim, mas ele terá jogos e minutos [...] Tem sido sobre o contexto dos jogos, sobre o começo da temporada. Ele é uma boa pessoa, ele realmente quer, é uma adaptação após o primeiro ano, a lesão, mas ainda estamos em outubro e ele será importante“, disse Xabi Alonso.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estevão tem poucas oportunidades

Dos 11 jogos disputados pelo Chelsea na temporada, Estêvão foi titular em apenas dois, contra Luton Town e Leeds, ambos pela Copa da Liga Inglesa.

Além disso, o brasileiro não entrou em campo em três partidas, contra Liverpool, Everton e Brighton. Ao todo, disputou 197 minutos pelo Chelsea na temporada, com média de 24,6 minutos por jogo.

Mesmo nessa situação, o atacante foi convocado por Carlo Ancelotti para as duas Datas Fifa após a Copa do Mundo de 2026. Nos últimos três confrontos disputados pela Seleção Brasileira, dois contra a Austrália e um contra a Índia, o jovem de 19 anos atuou por 172 minutos, apenas 25 a menos da minutagem total que acumulou pelo clube inglês.