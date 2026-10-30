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Craque belga é acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa

Ex-jogador pode ser condenado a dois anos de prisão no processo

Gustavo Nascimento
Por
Radja Nainggolan, ex-jogador da Bélgica
Radja Nainggolan, ex-jogador da Bélgica - Foto: Emmanuel Dunand | AFP

O belga Radja Nainggolan pode ser condenado a dois anos de prisão por lavagem de dinheiro em um processo que apura a atuação de uma rede de tráfico internacional de cocaína. O ex-meio-campista, porém, não é acusado de participar do esquema de drogas.

A pena de dois anos de prisão foi solicitada nesta sexta-feira, 30, pela Promotoria de Bruxelas.

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A acusação contra o belga envolve mais de 100 mil euros (R$ 606 mil) recebidos de Nasr-Eddine Sekkaki, um dos investigados no caso. Segundo a Promotoria, Nainggolan teria recebidoo valorem espécie e ajudado a transferir a quantia para a conta bancária da mãe de Sekkaki.

O que diz a defesa de Nainggolan

O ex-jogador apresentou outra versão sobre a origem do dinheiro.

Ele afirmou que pegou a quantia emprestada porque suas contas bancárias estavam bloqueadas durante o processo de divórcio.

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Entenda o caso

A investigação começou em 2023 e apura a entrada de cocaína da América do Sul na Europa pelo porto de Antuérpia, além da distribuição da droga em território belga. Na operação policial realizada em janeiro de 2025, 30 endereços foram revistados e diversos suspeitos foram presos.

A Justiça belga decidiu levar 16 pessoas a julgamento em março de 2026. Nainggolan está entre os acusados de ocultar a origem e a movimentação de recursos de atividades criminosas.

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Bélgica lavagem de dinheiro

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