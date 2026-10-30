Em meio à polêmica, Willian José amarga jejum de 6 meses no Bahia

Em meio a um momento conturbado fora das quatro linhas com a camisa do Esporte Clube Bahia, o atacante Willian José também amarga um incômodo jejum dentro de campo.

Isso porque o último gol marcado por Willian José foi há 6 meses, em abril, durante a partida contra o Santos, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Willian José completa seis meses sem marcar e perde espaço no Bahia

Desde então, o atacante disputou 13 das 20 partidas do Bahia na Série A, mas não voltou a balançar as redes. Além disso, distribuiu apenas uma assistência no período, no confronto contra o Coritiba, pelo primeiro turno da competição, antes mesmo da pausa para a Copa do Mundo.



Além do jejum de gols, Willian José passou a viver uma nova realidade com a camisa do Bahia. Considerado titular absoluto durante boa parte de sua passagem pelo clube, o atacante perdeu espaço após a contratação do argentino Alejo Véliz.



Desde que o atacante argentino foi titular pela primeira vez sob o comando do técnico Rogério Ceni, contra o Vasco, em agosto, Willian José não começou mais nenhuma partida pelo Bahia.



Aliás, o camisa 12 sequer entrou em campo em sete das 11 partidas disputadas pelo Esquadrão desde então — desconsiderando o confronto contra o São Paulo, quando ficou de fora por decisão institucional do Bahia.



Nos últimos dois meses, Willian José acumula apenas 16 minutos em campo pelo Tricolor. Foram oito minutos no triunfo sobre o Red Bull Bragantino e outros oito na derrota para o Palmeiras. Em sua atuação mais recente, diante do Mirassol, o atacante permaneceu em campo por apenas três minutos.





Publicação contra o Nordeste provoca reação e aumenta pressão sobre o atacante

Em uma temporada na qual já enfrentava questionamentos da torcida do Bahia pelo desempenho aquém do esperado dentro de campo, Willian José passou a ser alvo de protestos após uma publicação polêmica nas redes sociais.



No último domingo, 25, após o resultado das eleições de 2026, que confirmou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, o atacante fez uma publicação em seu perfil privado no Instagram na qual chamou o Nordeste de “câncer do Brasil”, apesar de ter nascido em Porto Calvo (AL), município localizado na mesma região.



A postagem gerou revolta, e o Bahia precisou intervir. Na última terça-feira, 27, o clube publicou uma nota oficial reafirmando seu compromisso com a defesa do Nordeste, além de garantir que não compactua com manifestações de ódio, xenofobia ou preconceito.



Diante da repercussão do caso, Willian José se manifestou oficialmente nesta quinta-feira, 29. Em nota, o atacante se retratou pela publicação polêmica e pediu desculpas pela declaração ofensiva contra o Nordeste.

Tenho orgulho de ser nordestino e jamais teria a intenção de diminuir ou desrespeitar a terra e o povo de onde venho. Não por mal, mas foi um erro! E erro a gente não justifica, a gente reconhece e pede desculpa [...] Jamais compactuaria com qualquer forma de preconceito, discriminação ou xenofobia contra o povo nordestino, ou contra qualquer outra região do Brasil Willian José - atacante do Bahia

Mesmo em baixa, Willian José segue entre os artilheiros do Bahia em 2026

Apesar da perda de espaço e do longo período sem balançar as redes, Willian José ainda aparece entre os principais goleadores do Bahia na temporada.



O camisa 12 soma oito gols em 2026 e ocupa a terceira posição na artilharia tricolor, mesmo sem marcar há seis meses.



À sua frente estão Luciano Juba, com 12 gols, e Erick, que já balançou as redes nove vezes.