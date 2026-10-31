Meia maratona estreia em Salvador com percurso de 21 km neste domingo

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Salvador recebe, neste domingo, 1º de novembro, a terceira edição da Blue Run Salvador Mater Dei, corrida que marca a abertura da programação do Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. A principal novidade deste ano é a estreia da meia maratona, com percurso de 21 quilômetros.

Além da nova modalidade, o evento contará com provas de 5 e 10 quilômetros e caminhada de 3 quilômetros. A expectativa da organização é reunir mais de 2 mil participantes, entre atletas, profissionais de saúde e pacientes.

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As largadas estão previstas para começar às 5h30, na Vila Caramuru, no bairro do Rio Vermelho. Os percursos passam pela orla de Salvador, com trajeto em direção ao Farol da Barra e retorno.

Corrida reúne pacientes e profissionais de saúde

Idealizada pelo urologista e cirurgião robótico Nilo Jorge Leão, ao lado do grupo Uroclínica da Bahia, representado pelos médicos Felipe Pinho e Leonardo Calazans, a Blue Run também conta com a participação dos grupos Quiolo e RG+.

Um dos destaques da iniciativa é a presença de pacientes que passaram pelo tratamento do câncer de próstata e de outras doenças. A participação busca destacar histórias de superação e reforçar a importância do acompanhamento médico e da adoção de hábitos saudáveis.



Foto: Divulgação

A mobilização também pretende chamar a atenção dos profissionais de saúde para a importância de cuidar do próprio bem-estar, além de incentivar a população a incorporar a atividade física à rotina.

Novembro Azul

Além da conscientização sobre o câncer de próstata, a iniciativa destaca os benefícios da prática regular de exercícios físicos para a saúde cardiovascular e a qualidade de vida.

A Rede Mater Dei de Saúde é a patrocinadora master do evento. Presente em Salvador há quatro anos, por meio do Hospital Mater Dei Salvador, a instituição apoia iniciativas voltadas à promoção da saúde fora do ambiente hospitalar.