Homens morrem baleados em conjunto habitacional em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Dois homens morreram após serem baleados na manhã deste sábado, 31, próximo ao Conjunto Habitacional ACM, localizado na Rua Almiro Mário de Almeida, na região do Cabula, em Salvador. As vítimas ainda não foram identificadas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 23ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionadas para verificar uma denúncia de pessoas feridas por disparos de arma de fogo no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota ao portal A TARDE, a corporação informou que uma das vítimas morreu ainda no local. A outra foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos durante o deslocamento.

Polícia Civil investiga o caso

Também em nota ao A TARDE, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso, ocorrido em via pública.

Guias de perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas seguem em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

A Polícia Militar informou ainda que o policiamento foi intensificado na região, com ações preventivas e ostensivas voltadas à preservação da ordem pública e à segurança dos moradores.