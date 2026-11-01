Motorista bêbado é preso por levar 12 pessoas em caminhonete na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um motorista em estado de embriaguez foi preso, neste sábado, 31, por transportar 12 pessoas dentro de uma caminhonete, sendo que oito delas eram crianças. O flagra ocorreu durante fiscalização preventiva de trânsito na BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Na ocasião, os policiais federais realizavam fiscalização da Operação Limes Violatus, quando visualizaram o veículo de modelo Strada, transportando quatro crianças no compartimento de carga. Quando foi dada ordem de parada, os agentes se aproximaram do veículo e notaram que dentro da cabine havia outras oito pessoas em um local no qual deveria ser ocupado por apenas duas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Neste compartimento havia mais quatro crianças, que não utilizavam qualquer equipamento protetivo como cadeirinha e cinto de segurança.

Motorista estava bêbado e com CNH vencida

Durante a abordagem, os policiais identificaram no condutor sinais de que ele havia ingerido bebida alcoólica, como:

Dificuldade no equilíbrio;

olhos vermelhos;

forte odor de álcool no hálito;

conversa desconexa.

Ao ser questionado, o condutor da caminhonete confirmou a ingestão de álcool e, ao realizar o teste do bafômetro, confirmou a embriaguez.

Além disso, durante a abordagem, os policiais descobriram que o motorista estava com a CNH vencida. Diante dos fatos, o homem foi preso em fragrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Homem foi preso e pagará multa

Ele vai responder pelo crime de embriaguez na direção de veículo automotor, previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A lei também prevê multa de R$ 2.934,70 mil, valor que dobra em caso de reincidência no período de um ano.

Vale ressaltar, que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece limite zero para o consumo de álcool pelos motoristas e impõe penalidades severas para quem infringe a norma.

Como realizar o transporte adequado de pessoas?

A PRF reitera que o transporte de pessoas deve ser feito de maneira adequada, dentro da cabine de um caminhão ou carro, utilizando corretamente os dispositivos de retenção como o cinto de segurança, ou cadeirinha para crianças de maneira apropriada. Assim, todos estarão devidamente protegidos.

Obedecer às normas de trânsito, contribui para um trânsito mais seguro. A redução da violência nas rodovias federais depende da participação de todos.