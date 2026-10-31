Jovem é esfaqueada pelo namorado após resultado das eleições

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Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada pelo namorado na madrugada da última segunda-feira, 26, em Umarizal, no Rio Grande do Norte. O crime aconteceu após o resultado das eleições presidenciais. A Polícia Civil investiga se a divergência política entre o casal teve relação com a tentativa de feminicídio.

O suspeito, Eduardo Ronald de Souza Ferreira, também de 18 anos, acionou a Polícia Militar e admitiu ter golpeado a namorada, identificada como Clara Thaís Silva Maia, com uma faca.

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De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, policiais chegaram ao endereço por volta das 2h24 e encontraram a jovem ferida. A faca utilizada no ataque estava ao lado dela.

Clara recebeu os primeiros socorros em um hospital de Umarizal e foi transferida para uma unidade de referência, onde permanece internada.

O namorado foi preso em flagrante e autuado por tentativa de feminicídio. A Polícia Civil também solicitou a conversão da prisão em preventiva.

Polícia investiga possível motivação política

Segundo informações obtidas pela CNN Brasil, as famílias do casal apoiavam candidatos diferentes na disputa presidencial. Os parentes de Clara seriam eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto os de Eduardo apoiavam Flávio Bolsonaro (PL).

Relatos apontam que o casal já havia discutido sobre as posições políticas. Pessoas próximas também teriam relatado que o suspeito demonstrava descontentamento com a posição contrária à dele.

Além disso, familiares da jovem teriam recebido mensagens anônimas que apontavam a derrota de Flávio Bolsonaro como possível motivação para o ataque.

Outra informação relatada por uma fonte à CNN Brasil é que a família do suspeito teria perdido uma quantia significativa de dinheiro em apostas relacionadas às eleições, situação que teria abalado Eduardo. A possível relação desse episódio com o crime ainda não foi esclarecida.