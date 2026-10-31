Homem vai ao fórum mudar endereço e descobre mandado de prisão

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Um homem de 29 anos foi preso após comparecer ao Fórum da Comarca de São Domingos, no Oeste de Santa Catarina, para atualizar seu endereço nesta sexta-feira, 30. No entanto, a ida não saiu como esperado: ao comparecer ao local, ele foi informado de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O mandado de prisão está relacionado ao crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal. Por volta das 15h30, a Polícia Militar foi acionada. No local, os agentes identificaram o homem e confirmaram a existência da ordem judicial.

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De acordo com a Polícia Militar, restavam 6 anos, 3 meses e 15 dias de pena a cumprir em regime semiaberto. Durante a abordagem, o homem não apresentava lesões e não foi necessário o uso de algemas para efetuar a prisão.

O homem foi conduzido ao Presídio Regional de Xanxerê e entregue a Polícia Penal para o cumprimento total da ordem judicial.