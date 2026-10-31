Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Homem vai ao fórum mudar endereço e descobre mandado de prisão

Caso aconteceu nesta sexta-feira, 30

Agatha Victoria Reis
Por
Luzes de emergência de uma viatura policial à noite
Luzes de emergência de uma viatura policial à noite - Foto: Divulgação

Um homem de 29 anos foi preso após comparecer ao Fórum da Comarca de São Domingos, no Oeste de Santa Catarina, para atualizar seu endereço nesta sexta-feira, 30. No entanto, a ida não saiu como esperado: ao comparecer ao local, ele foi informado de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O mandado de prisão está relacionado ao crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal. Por volta das 15h30, a Polícia Militar foi acionada. No local, os agentes identificaram o homem e confirmaram a existência da ordem judicial.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Pai faz filho de 3 anos refém e ameaça explodir casa após abrir botijão de gás
Pai faz filho de 3 anos refém e ameaça explodir casa após abrir botijão de gás imagem

POLÍCIA

PF intercepta avião e prende três da equipe de DJ
PF intercepta avião e prende três da equipe de DJ imagem

JUSTA CAUSA

Médico é investigado por emitir 8 mil atestados sem consulta
Médico é investigado por emitir 8 mil atestados sem consulta imagem

De acordo com a Polícia Militar, restavam 6 anos, 3 meses e 15 dias de pena a cumprir em regime semiaberto. Durante a abordagem, o homem não apresentava lesões e não foi necessário o uso de algemas para efetuar a prisão.

O homem foi conduzido ao Presídio Regional de Xanxerê e entregue a Polícia Penal para o cumprimento total da ordem judicial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Polícia

Relacionadas

Mais lidas