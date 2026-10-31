Pai faz filho de 3 anos refém e ameaça explodir casa após abrir botijão de gás

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Um homem foi preso após fazer o próprio filho, de três anos, refém e ameaçar explodir a casa onde morava, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O suspeito abriu a válvula do botijão de gás e manteve a criança dentro do imóvel. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira, 29.

A criança foi resgatada por policiais militares, que precisaram arrombar o portão da residência para conter o homem. O menino foi entregue à mãe sem ferimentos.

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Homem ameaçou companheira com faca

De acordo com testemunhas, o suspeito chegou em casa alterado e ameaçou a companheira com uma faca. Em seguida, abriu a válvula do botijão de gás. A mulher conseguiu fugir para a rua e acionou a Polícia Militar, mas o filho permaneceu dentro do imóvel.

Equipes do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram até o endereço e ouviram gritos nos fundos do terreno. Os agentes também sentiram um forte cheiro de gás vindo da residência.

Diante do risco de explosão, os moradores das casas vizinhas foram retirados do local. Os policiais tentaram negociar com o homem diversas vezes, mas ele respondeu com ameaças de morte contra os agentes e a criança.

Policiais arrombaram portão para resgatar menino

Em determinado momento, o suspeito saiu para o corredor e bloqueou o portão com objetos. Ao ameaçar voltar para o interior da casa e novamente colocar a vida do filho em risco, os policiais decidiram arrombar a entrada.

Como o homem já estava fora do ambiente tomado pelo gás, os agentes utilizaram uma arma de choque para contê-lo. Mesmo assim, ele resistiu à abordagem e só foi algemado após a intervenção policial.

O menino foi retirado em segurança e entregue à mãe. Nenhum dos envolvidos nem os policiais ficaram feridos.

O suspeito recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Pronto-Socorro Central de Embu das Artes e, posteriormente, foi encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Embu das Artes. O homem permaneceu preso e foi autuado por ameaça, cárcere privado e resistência.