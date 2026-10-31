PF intercepta avião e prende três da equipe de DJ

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A Polícia Federal (PF) interceptou um voo da Gol Linhas Aéreas com destino a Brasília e prendeu em flagrante três integrantes da equipe do DJ Arana, na sexta-feira, 30. O procedimento interrompeu a decolagem e orientou o retorno ao pátio do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

De acordo com informações, eles foram presos por suspeita de uso de documentos falsos. O artista e outros três membros do grupo também foram retirados do avião e levados para prestar esclarecimentos, mas acabaram liberados.

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A movimentação chamou a atenção de quem acompanhava uma transmissão ao vivo do canal Golf Oscar Romeo Aviação, que registrou a comunicação entre os pilotos e a torre de controle.

Suspeita no embarque

Ainda segundo informações, a suspeita teria sido identificada por funcionários durante o procedimento de embarque. Dois produtores teriam apresentado documentos falsificados para conseguir entrar no voo. O terceiro homem preso é apontado como responsável por providenciar a falsificação do material.

Quando a Polícia Federal solicitou o retorno da aeronave, parte da equipe do DJ já estava acomodada no avião. O voo, identificado como G3 1408, precisou interromper o deslocamento e voltar à posição de estacionamento para que os policiais realizassem a abordagem.

DJ Arana foi liberado após prestar esclarecimentos

Além dos três produtores presos, o DJ Arana e outros três integrantes da equipe foram conduzidos para prestar esclarecimentos à Polícia Civil.

Após serem ouvidos, eles foram liberados, já que, segundo as informações divulgadas, não foram encontrados elementos que indicassem participação do grupo na fraude documental.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar a participação de cada envolvido.