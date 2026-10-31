Chuva e temporais marcam final de semana em várias regiões do Brasil

Diversas regiões do Brasil serão marcadas por chuvas e temporais neste sábado, 31. Enquanto áreas do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul enfrentam instabilidade, com previsão de pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas, grande parte do Nordeste terá tempo mais firme, sol e temperaturas elevadas.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão atmosférica vão favorecer a formação de nuvens carregadas em diferentes pontos do país. A situação exige atenção principalmente nas localidades com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e trovoadas.

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A tendência é de que as instabilidades persistam durante o fim de semana, enquanto o calor ganha força em diversas áreas na chegada de novembro.

Confira a previsão em cada região:

Norte

A Região Norte terá um sábado de contrastes. A instabilidade continua concentrada principalmente no Amazonas, Acre e Rondônia, com pancadas de chuva e trovoadas. Também há possibilidade de precipitações isoladas no centro e sul do Tocantins e no sudoeste do Pará.

O Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no Acre, em Rondônia e em grande parte do Amazonas. Já no norte e leste da região, o tempo permanece mais firme, com calor e variação de nebulosidade.

Entre as capitais, Boa Vista, em Roraima, deve registrar a maior temperatura, com máxima de 37°C. Em Palmas, os termômetros podem chegar a 31°C, enquanto Porto Velho tem previsão de máxima de 32°C.

Nordeste

Diferentemente de outras partes do país, o Nordeste terá predomínio de tempo firme neste sábado. A maior parte dos estados deve registrar poucas nuvens e temperaturas elevadas.

A possibilidade de chuva fica concentrada em áreas isoladas do sul do Maranhão, oeste do Piauí e oeste e extremo sul da Bahia. Nas demais localidades, a previsão é de céu com maior ou menor presença de nuvens, mas sem expectativa de precipitações.

O calor ganha destaque em Teresina, no Piauí, onde a máxima pode alcançar 37°C. Em São Luís, no Maranhão, os termômetros chegam a 33°C. Nas demais capitais nordestinas, as máximas devem variar entre 31°C e 32°C.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste está entre as regiões que exigem maior atenção neste sábado. A previsão indica continuidade das instabilidades em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e no norte de Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

O Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas nessas localidades. Apesar da possibilidade de precipitações, o calor continua presente e pode deixar a sensação de abafamento.

Em Cuiabá, no Mato Grosso, a temperatura máxima pode chegar a 34°C. Em Campo Grande, os termômetros devem alcançar 29°C, enquanto Brasília tem previsão de máxima de 28°C.

No sul de Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com o Paraná, o tempo fica um pouco mais estável, mas ainda há possibilidade de chuva isolada.

Sudeste

A Região Sudeste também terá um sábado de instabilidade. A previsão indica continuidade das chuvas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com possibilidade de trovoadas e precipitações mais intensas em determinados pontos.

O Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e nas regiões norte e leste de São Paulo. As capitais Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro estão incluídas na área de atenção.

Nas demais localidades paulistas, mineiras, fluminenses e capixabas, também podem ocorrer chuvas isoladas.

As temperaturas terão comportamento diferente dentro da região. Na capital paulista, o dia será mais ameno, com mínima de 17°C e máxima de 21°C. Já no Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 27°C. Belo Horizonte e Vitória devem registrar até 28°C, mantendo a sensação de abafamento durante a tarde.

Sul

Na Região Sul, a instabilidade perde força neste sábado, principalmente em comparação com os dias anteriores. Mesmo assim, ainda há previsão de chuva isolada no norte e leste do Paraná, no leste de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul.

Nas demais áreas paranaenses e catarinenses, além do norte e sudeste gaúcho, não está descartada a ocorrência de precipitações isoladas.

O Rio Grande do Sul terá períodos de maior estabilidade, especialmente nas regiões central, oeste e sudoeste, onde não há previsão de chuva.

Em Curitiba, o céu mais encoberto contribui para temperaturas baixas, com mínima de 14°C e máxima de 18°C. Florianópolis deve registrar até 21°C, enquanto Porto Alegre terá máxima de 22°C.a