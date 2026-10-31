INSS revisa 535 mil benefícios; veja quem pode ser convocado

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revisou 535 mil benefícios por incapacidade temporária entre julho e outubro de 2026. Desse total, cerca de 277 mil segurados receberam alta médica e outros 36 mil passaram a receber aposentadoria por incapacidade permanente. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Previdência Social.

O balanço também aponta que aproximadamente 224 mil pessoas continuaram recebendo o antigo auxílio-doença após a avaliação. A iniciativa faz parte de um pente-fino que tem como meta examinar 800 mil benefícios, principalmente aqueles concedidos há mais de dois anos.

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A revisão pode resultar em três situações: manutenção do pagamento, encerramento do benefício ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Por isso, quem recebe o auxílio por incapacidade temporária deve ficar atento às possíveis convocações e conhecer os procedimentos para acompanhar a revisão e contestar uma decisão, caso necessário.

Quem pode ser convocado para o pente-fino do INSS?

O programa concentra esforços na revisão de benefícios por incapacidade temporária pagos há mais de dois anos. Esses segurados podem ser chamados para uma nova avaliação médica, mesmo que já tenham passado por perícias anteriormente.

O objetivo é verificar se as condições que justificaram o afastamento do trabalho continuam presentes e se o beneficiário ainda atende aos critérios para receber o pagamento.

A convocação pode ocorrer por carta ou edital. O segurado também deve acompanhar as informações pelos canais oficiais do instituto, como o aplicativo ou site Meu INSS, além da Central 135.

É importante destacar que receber o benefício há mais de dois anos não significa que ele será automaticamente cancelado. A decisão depende da avaliação médica e das informações disponíveis no processo.

Quais documentos levar para a perícia do INSS?

Quem for convocado deve organizar a documentação antes da data marcada. Além de documento oficial com foto e CPF (Cadastro de Pessoa Física), é recomendável apresentar:

Relatórios médicos recentes;

Exames que comprovem o quadro de saúde;

Receitas e comprovantes de medicamentos;

Comprovantes de tratamentos em andamento;

Documentos que indiquem a evolução da doença e as limitações provocadas por ela.

Os documentos devem demonstrar não apenas a existência da doença, mas principalmente como ela afeta a capacidade do segurado de exercer suas atividades profissionais.

Um relatório médico que descreva as dificuldades enfrentadas pelo paciente, a evolução do quadro clínico e o tratamento realizado pode contribuir para a avaliação.

Também é importante conferir as orientações específicas da convocação e comparecer à perícia na data agendada. A ausência sem justificativa ou regularização pode levar à suspensão do pagamento, conforme as regras do INSS.

O que fazer se o auxílio-doença for cortado?

A interrupção do benefício não impede que o segurado questione a decisão. O procedimento depende da situação de cada pessoa e do momento em que o pagamento foi encerrado.

Quem ainda estiver recebendo o auxílio e tiver previsão de encerramento pode solicitar a prorrogação nos últimos 15 dias antes da data prevista para o fim do benefício.

O pedido pode ser feito pelos canais de atendimento do INSS.

Já quem teve o benefício encerrado e discorda da decisão pode apresentar recurso administrativo. Em regra, o prazo é de 30 dias a partir do momento em que o segurado toma conhecimento da decisão.

O recurso é analisado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme as regras aplicáveis. Outra possibilidade é procurar a Justiça para solicitar o restabelecimento do pagamento, quando houver fundamento para isso.

Como saber se o benefício será revisado?

A orientação para quem recebe auxílio por incapacidade temporária é acompanhar regularmente as informações disponíveis pelo INSS.

Pelo aplicativo ou site Meu INSS, o segurado pode consultar pedidos, verificar agendamentos e acompanhar decisões relacionadas ao benefício. A Central 135 também oferece informações sobre os procedimentos.

Caso receba uma convocação, é importante observar o prazo informado e providenciar os documentos médicos necessários. Quem estiver em tratamento pode conversar com o profissional de saúde responsável para obter relatórios atualizados sobre sua condição.

Se houver cancelamento e o segurado discordar da decisão, a orientação de um advogado previdenciário ou da Defensoria Pública pode ajudar a identificar o procedimento adequado.

Com a meta de revisar 800 mil benefícios, o pente-fino ainda poderá alcançar outros segurados. Por isso, a recomendação para aqueles que dependem do auxílio é acompanhar as comunicações oficiais e manter a documentação médica organizada.