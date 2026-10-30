Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ANEEL

Conta de luz terá bandeira verde em novembro; veja o que muda

Medida também foi aplicada em outubro

Sara Santos
Por
Conta de energia
Conta de energia - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária verde para novembro. Com a decisão, os consumidores não terão cobrança adicional na conta de luz pelo segundo mês consecutivo.

Segundo a agência, a manutenção da bandeira reflete as condições favoráveis para a geração de energia elétrica. O aumento das chuvas nas regiões onde estão localizadas as principais usinas hidrelétricas contribuiu para melhorar os níveis dos reservatórios.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A bandeira verde voltou a valer em outubro, após cinco meses de bandeira amarela.

O que muda na conta de luz em novembro?

Com a bandeira verde, não há cobrança adicional pelo consumo de energia elétrica. Isso significa que os consumidores não terão o acréscimo tarifário aplicado nos meses em que as condições de geração exigem o acionamento das bandeiras amarela ou vermelha.

A mudança, no entanto, não significa que a conta de luz ficará mais barata automaticamente. O valor final continua dependendo da quantidade de energia consumida, das tarifas aplicadas e de outros encargos.

Leia Também:

REVITALIZAÇÃO

Governo do Estado contrata serviço para obras no Forte São Marcelo
Governo do Estado contrata serviço para obras no Forte São Marcelo imagem

SALVADOR

Vídeo: Ferry-Boat tem espera de mais de 4 horas em Salvador
Vídeo: Ferry-Boat tem espera de mais de 4 horas em Salvador imagem

SALVADOR

Dia de Finados em Salvador terá missas em cemitérios; veja programação
Dia de Finados em Salvador terá missas em cemitérios; veja programação imagem

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias?

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN).

As cores sinalizam as condições de produção de energia e os possíveis acréscimos na conta de luz.

Na bandeira verde, não há cobrança adicional. Já as bandeiras amarela e vermelha representam custos extras, calculados a cada 100 kWh consumidos. Confira os valores:

  • Bandeira verde: sem cobrança adicional;
  • Bandeira amarela: acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos;
  • Bandeira vermelha – Patamar 1: acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh;
  • Bandeira vermelha – Patamar 2: acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Quanto mais custosa for a geração de energia, maior será o valor adicional cobrado dos consumidores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ANEEL Bandeira verde conta de luz

Relacionadas

Mais lidas