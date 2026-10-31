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FORMAÇÃO

iFood abre seleção com bolsa de até R$ 7 mil

Projeto contempla vagas para estágio universitário e residência corporativa com atuação em IA

Rodrigo Tardio
Por
Novidade desta edição fica por conta da residência corporativa
Novidade desta edição fica por conta da residência corporativa - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

​O iFood anunciou a abertura das inscrições para a segunda edição do Gen IA, programa voltado à formação e aceleração de talentos na área de inteligência artificial (IA).

A iniciativa oferece oportunidades em duas modalidades — estágio e residência corporativa —, reunindo perfis técnicos e de diversas áreas de conhecimento, com início das atividades agendado para fevereiro de 2027.

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​Para a categoria de estágio, podem concorrer estudantes do ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) e de cursos técnicos com previsão de conclusão entre julho de 2027 e janeiro de 2029. A bolsa-auxílio para essa modalidade é de R$ 5,2 mil.

​A novidade desta edição fica por conta da residência corporativa, direcionada a recém-formados que concluíram a graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. Para os residentes, a remuneração mensal estabelecida é de R$ 7 mil.

​Frentes de atuação

​As vagas estão distribuídas em duas linhas de especialização:

​AI Engineer: voltada ao desenvolvimento, treinamento e manutenção de modelos de IA, algoritmos e infraestrutura de software. O perfil atrai preferencialmente estudantes e formados em Ciência da Computação, Engenharia de Software, Matemática, Estatística, Física e áreas correlatas. O formato de trabalho para essa frente é 100% remoto.

​AI Builder: focada na construção de soluções de negócio, automações e produtos tecnológicos. Aceita candidatos de qualquer área de formação — como Administração, Marketing, Economia, Design e Direito —, exigindo conhecimento prévio em engenharia de prompts, ferramentas de vibe coding e automação. As atividades seguem o modelo híbrido.

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Imersão internacional

​A programação do Gen IA inclui mentorias com especialistas da empresa, bootcamps, hackathons e desafios práticos. Os selecionados também concorrerão a uma imersão internacional em outra operação do grupo Prosus na América Latina. O domínio da língua inglesa não é pré-requisito para a participação no processo.

​O pacote de benefícios compreende créditos no iFood Benefícios, vales refeição e alimentação, assistências médica e odontológica, auxílio para home office, seguro de vida, plano de academia e acesso a plataforma de cursos on-line.

​As candidaturas permanecem abertas até o dia 17 de novembro e devem ser efetuadas diretamente no site oficial do programa.

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estágio em TI Inteligência Artificial Oportunidades para Recém-Formados Programas de Aceleração Residência Corporativa trabalho remoto

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