RESPOSTA
Diretor do Detran diz que prefeito de Cruz das Almas vive de propaganda
Max Passos aponta arrecadação de R$ 230 milhões sem obras próprias e critica demissões
O cenário político em Cruz das Almas voltou a pegar fogo após duras declarações do diretor-geral do Detran-BA, Max Passos, direcionadas ao prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos).
O estopim do novo embate ocorreu exatamente no Dia do Servidor Público, quando a gestão municipal divulgou uma nota oficial tentando atribuir ao Governo Federal a crise financeira vivida pelo município.
Surpreendido com o posicionamento da prefeitura na data comemorativa, Max Passos foi enfático ao rebater a narrativa do gestor municipal. Para a liderança, o discurso de falta de recursos não condiz com a expressiva receita que entrou nos cofres da prefeitura ao longo do ano.
"A eleição já passou e a conta da derrota chegou bem no Dia do Servidor Público. Cruz das Almas não pode pagar essa conta, o trabalhador não pode pagar essa conta. Eu quero ser solidário com quem perdeu o emprego e agora o prefeito penaliza a população a pagar essa conta", disparou Max Passos.
Arrecadação milionária
Para desmistificar a tese de escassez orçamentária alegada pelo Poder Executivo municipal, o diretor do Detran apresentou dados sobre os repasses financeiros recebidos pela cidade.
De acordo com Passos, entre os meses de janeiro e outubro deste ano, Cruz das Almas arrecadou cerca de R$ 230 milhões de reais.
Além disso, o dirigente lembrou que o município contou com a liberação de R$ 8 milhões decorrentes de um empréstimo aprovado pela Câmara de Vereadores, sem contar o montante recebido por meio de emendas parlamentares na modalidade "PIX" — recursos dos quais, segundo ele, a gestão não prestou as devidas contas à sociedade.
"Cidade vive de propaganda"
Na avaliação de Max Passos, a atual administração tem sustentado uma imagem irreal da cidade apoiada unicamente em peças publicitárias, sem entregar obras significativas financiadas com recursos próprios do município.
"Cruz das Almas vive de mentira, vive na propaganda que o governo municipal passa e não tem uma obra de reconhecimento municipal. Tudo o que tem em Cruz das Almas hoje é com recurso do Estado ou com recurso do Governo Federal", afirmou.
Descaso com setores essenciais: O diretor reforçou que, ao tentar responsabilizar a União pela crise, o prefeito deixa de priorizar investimentos primordiais para a população.
"O prefeito tenta atribuir a crise ao Governo Federal, mas não prioriza a saúde, não dá prioridade à educação nem à infraestrutura", arrematou.
Leia Também:
Promessas de campanha e desemprego
Outro ponto de forte cobrança feito por Max Passos, foi o não cumprimento das promessas de geração de empregos feitas à população, durante a campanha eleitoral. Em vez de aquecer a economia e criar oportunidades, a gestão estaria promovendo cortes.
"O tempo todo a resposta do prefeito é tirar os empregos de quem mais precisa. Quem não sabe gerir a cidade assina o próprio erro em vez de pedir desculpas pelos desmandos", finalizou.
A reportagem procurou diretamente o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.