Diretor do Detran diz que prefeito de Cruz das Almas vive de propaganda

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O cenário político em Cruz das Almas voltou a pegar fogo após duras declarações do diretor-geral do Detran-BA, Max Passos, direcionadas ao prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos).

O estopim do novo embate ocorreu exatamente no Dia do Servidor Público, quando a gestão municipal divulgou uma nota oficial tentando atribuir ao Governo Federal a crise financeira vivida pelo município.

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​Surpreendido com o posicionamento da prefeitura na data comemorativa, Max Passos foi enfático ao rebater a narrativa do gestor municipal. Para a liderança, o discurso de falta de recursos não condiz com a expressiva receita que entrou nos cofres da prefeitura ao longo do ano.

​"A eleição já passou e a conta da derrota chegou bem no Dia do Servidor Público. Cruz das Almas não pode pagar essa conta, o trabalhador não pode pagar essa conta. Eu quero ser solidário com quem perdeu o emprego e agora o prefeito penaliza a população a pagar essa conta", disparou Max Passos.

​Arrecadação milionária

​Para desmistificar a tese de escassez orçamentária alegada pelo Poder Executivo municipal, o diretor do Detran apresentou dados sobre os repasses financeiros recebidos pela cidade.

De acordo com Passos, entre os meses de janeiro e outubro deste ano, Cruz das Almas arrecadou cerca de R$ 230 milhões de reais.

​Além disso, o dirigente lembrou que o município contou com a liberação de R$ 8 milhões decorrentes de um empréstimo aprovado pela Câmara de Vereadores, sem contar o montante recebido por meio de emendas parlamentares na modalidade "PIX" — recursos dos quais, segundo ele, a gestão não prestou as devidas contas à sociedade.

​"Cidade vive de propaganda"

​Na avaliação de Max Passos, a atual administração tem sustentado uma imagem irreal da cidade apoiada unicamente em peças publicitárias, sem entregar obras significativas financiadas com recursos próprios do município.

​"Cruz das Almas vive de mentira, vive na propaganda que o governo municipal passa e não tem uma obra de reconhecimento municipal. Tudo o que tem em Cruz das Almas hoje é com recurso do Estado ou com recurso do Governo Federal", afirmou.

​Descaso com setores essenciais: O diretor reforçou que, ao tentar responsabilizar a União pela crise, o prefeito deixa de priorizar investimentos primordiais para a população.

"O prefeito tenta atribuir a crise ao Governo Federal, mas não prioriza a saúde, não dá prioridade à educação nem à infraestrutura", arrematou.

Promessas de campanha e desemprego

​Outro ponto de forte cobrança feito por Max Passos, foi o não cumprimento das promessas de geração de empregos feitas à população, durante a campanha eleitoral. Em vez de aquecer a economia e criar oportunidades, a gestão estaria promovendo cortes.

​"O tempo todo a resposta do prefeito é tirar os empregos de quem mais precisa. Quem não sabe gerir a cidade assina o próprio erro em vez de pedir desculpas pelos desmandos", finalizou.

A reportagem procurou diretamente o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.