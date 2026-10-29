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DESCONTENTAMENTO

Valdemar Costa Neto aponta perseguição para saída de Flávio Bolsonaro

De acordo com dirigente partidário, viagem do parlamentar ocorreu logo após pleito presidencial

Rodrigo Tardio
Por
Valdemar alegou que ações judiciais movidas contra senador geraram receio de retaliações políticas
Valdemar alegou que ações judiciais movidas contra senador geraram receio de retaliações políticas - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
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O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro deixou o Brasil e se estabeleceu nos Estados Unidos como reação a uma suposta perseguição do Judiciário.

As declarações foram dadas durante conversa com jornalistas após visita autorizada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

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​Motivação da viagem

​De acordo com o dirigente partidário, a viagem do parlamentar ocorreu logo após o pleito presidencial. Valdemar alegou que ações judiciais movidas contra o senador geraram o receio de retaliações políticas, levando-o a tomar a providência de sair do país com a família.

A menção do dirigente refere-se à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para a retenção do passaporte do senador, emitida no âmbito de investigações que apuram supostos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O presidente da sigla ressaltou que Jair Bolsonaro não tinha conhecimento prévio do plano de saída do filho.

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​A visita de Valdemar à residência de Jair Bolsonaro ocorreu mediante autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, devido às restrições impostas ao ex-mandatário no processo.

​Divergências internas

​Apesar de defender a conduta do senador em relação à viagem, Valdemar Costa Neto manifestou publicamente o descontentamento com uma carta divulgada por Flávio Bolsonaro após a disputa presicencial, na qual o congressista se intitulava o "verdadeiro presidente eleito do Brasil".

​As movimentações ocorrem no momento em que o PL se consolida com ampla representação no Congresso Nacional.

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Tags

congressistas brasileiros Flávio Bolsonaro Partido Liberal persecução judicial STF Valdemar Costa Neto

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