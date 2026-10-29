Valdemar Costa Neto aponta perseguição para saída de Flávio Bolsonaro

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O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro deixou o Brasil e se estabeleceu nos Estados Unidos como reação a uma suposta perseguição do Judiciário.

As declarações foram dadas durante conversa com jornalistas após visita autorizada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

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​Motivação da viagem

​De acordo com o dirigente partidário, a viagem do parlamentar ocorreu logo após o pleito presidencial. Valdemar alegou que ações judiciais movidas contra o senador geraram o receio de retaliações políticas, levando-o a tomar a providência de sair do país com a família.

A menção do dirigente refere-se à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para a retenção do passaporte do senador, emitida no âmbito de investigações que apuram supostos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O presidente da sigla ressaltou que Jair Bolsonaro não tinha conhecimento prévio do plano de saída do filho.

​A visita de Valdemar à residência de Jair Bolsonaro ocorreu mediante autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, devido às restrições impostas ao ex-mandatário no processo.

​Divergências internas

​Apesar de defender a conduta do senador em relação à viagem, Valdemar Costa Neto manifestou publicamente o descontentamento com uma carta divulgada por Flávio Bolsonaro após a disputa presicencial, na qual o congressista se intitulava o "verdadeiro presidente eleito do Brasil".

​As movimentações ocorrem no momento em que o PL se consolida com ampla representação no Congresso Nacional.