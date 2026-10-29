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ELEIÇÕES

Governador pode renunciar para ser ministro de Lula

Estratégia política repete gesto de Lula em 2002

Cássio Moreira
Por
Rafael Fonteles pode virar ministro da Fazenda
Rafael Fonteles pode virar ministro da Fazenda - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

Governador Piauí reconduzido ao posto, o petista Rafael Fonteles (PT) pode renunciar ao cargo antes mesmo de assumir seu segundo mandato, em janeiro do próximo ano, para assumir uma função dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fonteles é cotado para o Ministério da Fazenda, pasta considerada estratégica para projeção nacional, responsável pela coordenação da economia do país.

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A informação inicial é da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, repercutida também por sites locais do Piauí.

Reeleito com 1.436.697 de votos, Fonteles é visto como um dos nomes para a sucessão de Lula, tendo como vice Washington Bandeira, também do PT.

Lula pode pedir renúncia de Fonteles ao povo

Uma das alternativas para a renúncia de Fonteles é um ‘pedido especial’ de Lula ao povo do Piauí, nos moldes do que foi feito com Antônio Palocci em 2002, quando o presidente eleito petista solicitou que o então prefeito de Ribeirão Preto renunciasse seu mandato para assumir o Ministério da Fazenda.

Questionado recentemente sobre a possibilidade, Fonteles tem negado a intenção de deixar o seu segundo mandato, que tem início a partir de janeiro de 2027.

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