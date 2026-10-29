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TEOR GOLPISTA

Flávio Bolsonaro vira piada após se autodeclarar presidente em carta

Senador, que fugiu para os EUA, voltou a questionar o resultado da eleição

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Flavio Bolsonaro desembarcando nos Estados Unidos
Flavio Bolsonaro desembarcando nos Estados Unidos - Foto: Ricardo Arduengo | AFP
Eleições 2026

Se esperava receber o apoio da população brasileira e de seus aliados, o senador Flávio Bolsonaro (PL) acabou virando alvo de críticas e piadas nas redes sociais após divulgar uma carta de teor golpista em que se apresenta como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, apesar de ter perdido a disputa presidencial para Lula (PT) por uma diferença de mais de 4 milhões de votos.

Publicada nas redes sociais na quarta-feira, 28, após Flávio chegar aos Estados Unidos, a carta repercutiu e gerou diversos memes e comentários irônicos nas redes sociais.

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“Eu acabo de me declarar neto de Lula”, ironizou um internauta. “Informo agora a quem terminou comigo que me declaro namorado”, escreveu outro.

No documento, o filho '01' de Bolsonaro questionou a legitimidade do resultado do segundo turno.

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O ex-candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, também ironizou a carta. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece assinando um documento e afirma que também não reconhece o resultado das urnas.

“Pessoal, urgente, acabei de assinar uma ordem executiva. Eu não reconheço o resultado do segundo turno das eleições, tampouco reconheço o governo de Flávio Bolsonaro de Atos Unidos, nem Lula nem Flávio. Portanto, sou presidente da República em exercício aqui direto do meu escritório”, brincou Santos.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Renan Santos (@renansantos)

Outro que também ironizou o documento foi o youtuber Felipe Neto, que publicou as novas “leis” do seu governo. Entre elas, a “proibição de posts que dizem ‘se as pessoas soubessem’”.

A repercussão ganhou novos elementos depois que Flávio alterou o documento e substituiu a expressão “verdadeiro presidente eleito do Brasil” por “líder do Brasil”.

Confira os memes que circularam nas redes sociais

Veja outros memes que circulam nas redes sociais

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Política

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