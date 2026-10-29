Flávio Bolsonaro vira piada após se autodeclarar presidente em carta

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Se esperava receber o apoio da população brasileira e de seus aliados, o senador Flávio Bolsonaro (PL) acabou virando alvo de críticas e piadas nas redes sociais após divulgar uma carta de teor golpista em que se apresenta como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, apesar de ter perdido a disputa presidencial para Lula (PT) por uma diferença de mais de 4 milhões de votos.

Publicada nas redes sociais na quarta-feira, 28, após Flávio chegar aos Estados Unidos, a carta repercutiu e gerou diversos memes e comentários irônicos nas redes sociais.

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“Eu acabo de me declarar neto de Lula”, ironizou um internauta. “Informo agora a quem terminou comigo que me declaro namorado”, escreveu outro.

No documento, o filho '01' de Bolsonaro questionou a legitimidade do resultado do segundo turno.

O ex-candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, também ironizou a carta. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece assinando um documento e afirma que também não reconhece o resultado das urnas.

“Pessoal, urgente, acabei de assinar uma ordem executiva. Eu não reconheço o resultado do segundo turno das eleições, tampouco reconheço o governo de Flávio Bolsonaro de Atos Unidos, nem Lula nem Flávio. Portanto, sou presidente da República em exercício aqui direto do meu escritório”, brincou Santos.

Outro que também ironizou o documento foi o youtuber Felipe Neto, que publicou as novas “leis” do seu governo. Entre elas, a “proibição de posts que dizem ‘se as pessoas soubessem’”.

A repercussão ganhou novos elementos depois que Flávio alterou o documento e substituiu a expressão “verdadeiro presidente eleito do Brasil” por “líder do Brasil”.

Confira os memes que circularam nas redes sociais

Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Twitter. Agora quem manda aqui sou eu, em defesa da democracia e em nome do meu pai. Está proibido a partir de hoje: - Post que diz "se as pessoas soubessem"; - Copiar tweet do amiguinho; - Post que termina assim: "... leia mais"; - Não seguir o @jonesmanoel_PE e @eliasjabbour; - Foto de óculos escuros dentro do carro; - Vídeo de homem hétero de peruca imitando mulher; - Gente q não gosta de BTS. Pelo poder a mim investido por enquetes do "FCmundinhoNeto" e "FelipeNetoMeuRei", assim decido. Felipe Neto — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 28, 2026

Veja outros memes que circulam nas redes sociais

A CARTA DO FLÁVIO BOLSONARO COMEÇA ASSIM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/KparsOVVni — ioannis (@IoannisLNC) October 28, 2026

O Flávio assim com a carta golpista dele: https://t.co/Ysjpy2IZmT — Laís Barreto (@_laisbarreto_) October 28, 2026