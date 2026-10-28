Flávio Bolsonaro aparece ao lado de Ramagem após chegada aos EUA

Siga o A TARDE no Google

Derrotado nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou aos Estados Unidos nesta quarta-feira, 28, descumprindo a medida judicial que determinou que ele entregasse os passaportes à Polícia Federal. Na recepção em solo norte-americano, o parlamentar posou ao lado de Alexandre Ramagem, chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e considerado foragido da Justiça brasileira.

O encontro foi compartilhado pelo ex-deputado federal por meio do X, antigo Twitter. Na publicação, Ramagem escreveu que “Flávio saiu do Brasil, mas não deixou os brasileiros”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Hoje nos Estados Unidos. Livre da perseguição para ser a voz do Brasil por liberdade, segurança e prosperidade. Flávio saiu do Brasil, mas não deixou os brasileiros. Essa luta só terminará quando o Brasil voltar a ser um país livre. Esse dia vai chegar”, afirmou.

Hoje nos Estados Unidos. Livre da perseguição para ser a voz do Brasil por liberdade, segurança e prosperidade. Flávio saiu do Brasil, mas não deixou os brasileiros. Essa luta só terminará quando o Brasil voltar a ser um país livre. Esse dia vai chegar. https://t.co/rxymaEGYs2 — Alexandre Ramagem (@delegadoramagem) October 29, 2026

Ramagem foi condenado a mais de 16 anos de prisão por participação na trama golpista, relacionada aos atos de 8 de janeiro, liderada pelo ex-presidente. Ele é considerado foragido da Justiça brasileira desde setembro de 2025, quando deixou o país de forma clandestina.

Ele deixou o Brasil cruzando a fronteira de Roraima em direção à Guiana antes de embarcar para os Estados Unidos, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

Dois dias após o resultado negativo na disputa presidencial de 2026, na terça-feira, 27, Flávio Bolsonaro atravessou a fronteira entre o Brasil e a Argentina, onde embarcou em um voo privado para Guayaquil, no Equador. Lá, fez uma parada para abastecer e decolou rumo aos Estados Unidos.

Ele chegou ao país com a família por volta das 10h25 desta quarta-feira, em um jatinho fretado que pousou no aeroporto executivo de Miami-Opa Locka (OPF).

O governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, garantiu vistos para o parlamentar e seus acompanhantes.