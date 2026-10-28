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Flávio Bolsonaro aparece ao lado de Ramagem após chegada aos EUA

Encontro foi compartilhado pelo ex-deputado, que está nos Estados Unidos desde setembro de 2025

Sara Santos
Por
Senador deixou o Brasil dois dias após ser derrotado na disputa presidencial
Senador deixou o Brasil dois dias após ser derrotado na disputa presidencial - Foto: Reprodução/X/@delegadoramagem
Eleições 2026

Derrotado nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou aos Estados Unidos nesta quarta-feira, 28, descumprindo a medida judicial que determinou que ele entregasse os passaportes à Polícia Federal. Na recepção em solo norte-americano, o parlamentar posou ao lado de Alexandre Ramagem, chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e considerado foragido da Justiça brasileira.

O encontro foi compartilhado pelo ex-deputado federal por meio do X, antigo Twitter. Na publicação, Ramagem escreveu que “Flávio saiu do Brasil, mas não deixou os brasileiros”.

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“Hoje nos Estados Unidos. Livre da perseguição para ser a voz do Brasil por liberdade, segurança e prosperidade. Flávio saiu do Brasil, mas não deixou os brasileiros. Essa luta só terminará quando o Brasil voltar a ser um país livre. Esse dia vai chegar”, afirmou.

Ramagem foi condenado a mais de 16 anos de prisão por participação na trama golpista, relacionada aos atos de 8 de janeiro, liderada pelo ex-presidente. Ele é considerado foragido da Justiça brasileira desde setembro de 2025, quando deixou o país de forma clandestina.

Ele deixou o Brasil cruzando a fronteira de Roraima em direção à Guiana antes de embarcar para os Estados Unidos, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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Fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

Dois dias após o resultado negativo na disputa presidencial de 2026, na terça-feira, 27, Flávio Bolsonaro atravessou a fronteira entre o Brasil e a Argentina, onde embarcou em um voo privado para Guayaquil, no Equador. Lá, fez uma parada para abastecer e decolou rumo aos Estados Unidos.

Ele chegou ao país com a família por volta das 10h25 desta quarta-feira, em um jatinho fretado que pousou no aeroporto executivo de Miami-Opa Locka (OPF).

O governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, garantiu vistos para o parlamentar e seus acompanhantes.

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Alexandre Ramagem EUA Flávio Bolsonaro Foragidos da Justiça

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