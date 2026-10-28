Fuga de Flávio Bolsonaro inclui Equador na saga para chegar aos EUA

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O voo que transporta o senador Flávio Bolsonaro (PL) e três familiares rumo aos Estados Unidos fez uma escala em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami, na Flórida, nesta quarta-feira, 28. Segundo o site de monitoramento aéreo FlightAware, a chegada ao aeroporto executivo Opa-locka estava prevista para por volta das 10h40, no horário de Brasília.

A aeronave, um jatinho particular Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW, partiu de Puerto Iguazú, na Argentina, e pousou em Guayaquil às 5h46. O trajeto não passou pelo espaço aéreo brasileiro: o avião sobrevoou Paraguai, Bolívia e Peru, conforme os registros de rastreamento.

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Flávio entrou na Argentina na noite de terça-feira

De acordo com a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio, a esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e as filhas Carolina e Luiza entraram no país às 22h50 de terça-feira (27), pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones, na fronteira com Foz do Iguaçu (PR).

O órgão informou que os quatro apresentaram documentos válidos e não tinham impedimentos para ingressar na Argentina. Às 23h30, o grupo embarcou em um voo privado operado pela empresa Baires Fly S.A., com destino declarado a Guayaquil.

Viagem ocorre após determinação do STF

A saída do Brasil ocorreu após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu Flávio de deixar o país e determinou a entrega dos passaportes à Polícia Federal. A decisão foi divulgada pelo próprio senador, e o prazo para entrega dos documentos terminou sem que eles fossem apresentados.

Na véspera, Flávio havia afirmado que entregaria os passaportes e que não pretendia deixar o Brasil. A viagem também contrariou informações divulgadas anteriormente por aliados e fontes ouvidas por veículos de imprensa, inclusive do governo norte-americano, segundo as quais ele já teria chegado aos Estados Unidos.



Governo dos EUA confirmou emissão de vistos

Também na terça-feira, 27, um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que o governo americano emitirá vistos para Flávio e seus familiares e permitirá a entrada do grupo no país.

O presidente Donald Trump também declarou que aprovaria a ida do senador aos Estados Unidos e voltou a questionar, sem apresentar provas, o resultado da eleição brasileira.