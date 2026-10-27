Trump dará vistos a Flávio Bolsonaro e família para entrada nos EUA

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O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que concederá vistos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a seus familiares, permitindo a entrada deles no país norte-americano. Apesar disso, as primeiras informações divulgadas nesta terça-feira, 27, ainda apontavam incertezas sobre o paradeiro do parlamentar.

A Polícia Federal (PF) cancelou os passaportes de Flávio após ele descumprir a determinação judicial que estabelecia a entrega dos documentos até a manhã desta terça-feira, 27.

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Aliados do senador receberam informações de que ele teria deixado o país após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes e proibiu sua saída do Brasil.

Mais cedo, o jornal argentino Infobae divulgou que o senador teria atravessado a fronteira e chegado à Argentina, de onde embarcaria em uma aeronave com destino final à Flórida, nos Estados Unidos. Segundo a publicação, Flávio teria cruzado a fronteira utilizando seu documento de identidade.

Quando Flávio Bolsonaro chegou aos EUA?

O empresário e ex-secretário de Turismo do México Simón Levy, ligado ao movimento Make America Great Again (MAGA), do presidente Donald Trump, afirmou nas redes sociais que Flávio já havia chegado aos Estados Unidos.

Até a divulgação das primeiras informações, porém, não havia confirmação oficial de autoridades brasileiras sobre a saída do senador do país. Segundo Simón, a chegada do senador teria sido articulada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Candidato derrotado nas eleições

Após sair na frente no primeiro turno, Flávio Bolsonaro perdeu o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que conquistou seu quarto mandato.

Ao todo, o petista recebeu 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos, contra 59.826.041 votos (48,21%) do senador.