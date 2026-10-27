Flávio Bolsonaro descumpre prazo e não entrega passaportes à PF

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) ainda não apresentou os passaportes às autoridades federais, descumprindo o alinhamento prévio feito com a equipe de defesa.

A expectativa dos advogados era de que o parlamentar, derrotado na disputa presidencial, atendesse à intimação e efetuasse a entrega dos documentos na manhã desta terça-feira, 27, o que não ocorreu até o momento.

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O parlamentar foi notificado formalmente na manhã de segunda-feira, 26, ao deixar a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ordem de retenção dos documentos de viagem foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fixando um prazo de 24 horas para o cumprimento — limite que se encerra no fim desta manhã.

Suspeitas de fuga

A falta de posicionamento do senador intensificou as apurações da Polícia Federal relativas a uma eventual tentativa de saída do país. As especulações sobre o paradeiro de Flávio ganharam repercussão após o portal argentino Infobae divulgar que o parlamentar teria deixado o território nacional durante a madrugada.

Contudo, checagens realizadas pelos investigadores brasileiros junto às autoridades de fronteira não localizaram qualquer registro de ingresso de Flávio ou de seus familiares na Argentina.

Até o momento, interlocutores, aliados políticos e os próprios integrantes do corpo jurídico do parlamentar relatam dificuldades para estabelecer contato com ele. A assessoria de imprensa do senador também não retornou às solicitações de esclarecimento sobre o caso.