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Flávio Bolsonaro visita pai após ser derrotado por Lula nas eleições

Encontro ocorreu por volta das 11h, em Brasília

Gabriela Araújo
Por
Bolsonaro consolou o filho e o incentivou a seguir à frente do campo político
Bolsonaro consolou o filho e o incentivou a seguir à frente do campo político - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

Candidato derrotado nas eleições, Flávio Bolsonaro (PL), visitou o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira, 26, um dia após a vitória eleitoral do seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro ocorreu por volta das 11h, na casa de Bolsonaro, em Brasília, onde o ex-mandatário cumpre prisão domiciliar. Na ocasião, pai e filho discutiram o futuro político do senador após o revés eleitoral.

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Durante o encontro, de acordo com o jornal O Globo, Bolsonaro consolou o filho e o incentivou a seguir à frente do campo político, apoiado na força da bancada eleita pelo PL no Congresso.

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O Partido Liberal (PL) elegeu 121 deputados federais no dia 4 de outubro, primeiro turno eleitoral, sendo o maior partido do Congresso Nacional.

A legenda alcançou a segunda maior bancada partidária eleita para a Câmara desde a redemocratização. Apenas o então PMDB, hoje MDB, teve resultado superior, com 260 deputados em 1986.

O partido conquistou 23,6% das 513 cadeiras da Câmara e ampliou em 22 vagas o resultado de 2022, quando elegeu 99 parlamentares. O crescimento foi de 22,2%.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Política

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