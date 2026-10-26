Partidos que apoiaram Flávio Bolsonaro reconhecem vitória de Lula

Em meio à tentativa do candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) de desacreditar a vitória de Lula (PT) nas urnas, partidos de diferentes espectros políticos reconheceram publicamente a reeleição do petista na noite de domingo, 25.

Entre eles está o União Brasil, que apoiou a candidatura de Flávio. Em nota publicada nas redes sociais, o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, cumprimentou Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

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Ele também defendeu o respeito ao resultado das urnas e a união em torno de ações em benefício da população brasileira.

“A soberania popular se manifestou de forma livre nas urnas, e o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral deve ser respeitado por todos. Essa é a base da democracia brasileira”, diz o texto.

O PSDB também parabenizou Lula pela vitória. Em nome do partido, o presidente nacional da sigla, Aécio Neves, afirmou que os brasileiros “fizeram a escolha nas urnas, exercendo um direito que é uma das mais belas conquistas da democracia”.

Veja:

O PSDB Nacional cumprimenta o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua reeleição à Presidência da República. Os brasileiros fizeram sua escolha nas urnas, exercendo um direito que é uma das mais belas conquistas da nossa democracia: o de escolher livremente seus representantes. Desejamos êxito ao presidente reeleito e esperamos que seu governo saiba buscar a união dos brasileiros, respeitando as diferenças que fazem parte da vida democrática, e avance na solução dos problemas que afetam a vida dos brasileiros. O PSDB seguira agindo com responsabilidade, equilíbrio e firmeza. Faremos as críticas que julgarmos necessárias, sem perder de vista que, acima das disputas políticas, devem estar sempre os interesses do Brasil e dos brasileiros. Aécio Neves Presidente Nacional do PSDB Adolfo Viana Líder do PSDB na Câmara — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) October 26, 2026

Já o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, destacou a responsabilidade do quarto mandato de Lula. Segundo ele, o petista deverá governar para todos os brasileiros, “inclusive os que votaram em Flávio Bolsonaro”.

O MDB, por sua vez, reconheceu que Lula foi reeleito democraticamente, conforme a Constituição de 1988, e desejou sorte ao novo governo.

Confira a publicação completa:

Parabéns ao presidente @LulaOficial, reeleito democraticamente conforme a Constituição de 1988. É um momento em que a vontade popular se fez soberana. Desejamos que ele tenha serenidade para governar o País em favor de TODOS sem exceção. — MDB Nacional (@MDB_Nacional) October 26, 2026

Resultado nas urnas

O reconhecimento público dos partidos ocorre após a confirmação da vitória de Lula no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O petista recebeu 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 48,21%.

A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 4,4 milhões de votos. Dos cerca de 158,7 milhões de eleitores aptos a votar, aproximadamente 128,2 milhões compareceram às urnas.