SEGUNDO TURNO
Derrotado, Flávio Bolsonaro vence Lula em apenas 4 cidades na Bahia
Candidato do PL ganhou nas mesmas cidades baianas do 1° turno
O candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) venceu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em apenas 4 dos 417 municípios baianos no segundo turno das eleições presidenciais de 2026: Luís Eduardo Magalhães, Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas.
As quatro cidades também haviam dado a vitória ao candidato do PL no primeiro turno.
No resultado geral da Bahia, Lula terminou o segundo turno, realizado no domingo, 25, com 6.485.258 votos, o equivalente a 71,31% dos votos válidos. Flávio, por sua vez, somou 2.608.761 votos, ou 28,69%.
A apuração foi concluída nas 35.476 seções eleitorais da Bahia, com 9.422.047 votos contabilizados, dos quais 9.094.019 foram válidos.
Também foram registrados 92.721 votos em branco e 235.307 nulos. A abstenção ficou em 16,71%, o equivalente a 1.890.844 eleitores que não compareceram às urnas.
Veja os resultados nas quatro cidades em que Flávio venceu
Em Luís Eduardo Magalhães, Flávio obteve 61,60% dos votos válidos, com 39.688 votos. Lula recebeu 24.739 votos, o equivalente a 38,40%.
Em Teixeira de Freitas, a diferença foi menor. Flávio conquistou 41.454 votos, correspondentes a 50,06% dos válidos, enquanto Lula recebeu 41.361 votos, ou 49,94%. A vantagem do candidato do PL foi de apenas 93 votos.
Em Itamaraju, Flávio Bolsonaro teve 18.322 votos, o equivalente a 51,56% dos válidos. Lula somou 17.214 votos, ou 48,44%.
Já em Buerarema, o candidato do PL alcançou 5.037 votos, correspondentes a 52,26% dos válidos. Lula recebeu 4.601 votos, ou 47,74%.
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Lula amplia votação no Nordeste no segundo turno
No Nordeste, Lula ampliou sua votação em 2.955.848 votos entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026.
O candidato do PT passou de 21.494.584 para 24.450.432 votos na região. Flávio também avançou, com 397.763 votos a mais, passando de 10.398.973 para 10.796.736.
Com esse crescimento, a diferença entre os dois candidatos no Nordeste aumentou em cerca de 2,6 milhões de votos e chegou a aproximadamente 13,6 milhões no segundo turno.