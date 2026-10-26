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ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro fracassa nas urnas e sofre virada inédita

Senador perde para Lula após ganhar no 1º turno

Cássio Moreira
Por
Flávio Bolsonaro durante apuração
Flávio Bolsonaro durante apuração - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Derrotado nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) carrega consigo uma marca negativa inédita nas eleições presidenciais do Brasil: o parlamentar é o primeiro candidato a vencer no primeiro turno e sofrer uma 'virada' no segundo turno para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para o quarto mandato, neste domingo, 25.

Detentor de 59.817.980 votos no primeiro turno, sendo o candidato mais votado, Flávio conseguiu aumentar a votação, o que foi insuficiente para evitar o revés nas urnas.

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Flávio encerrou sua tentativa de chegar ao Planalto com 59.818.719 votos, contra 64.241.049 de Lula, que obteve a maior votação da história de um candidato a presidente em toda a história do Brasil, quebrando o próprio recorde de 2022, quando teve 60 345 999.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

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