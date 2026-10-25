"Impossível reconhecer o resultado das eleições", diz Flávio Bolsonaro após derrota

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Candidato derrotado à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), subiu o tom e contestou o resultado das urnas na noite deste domingo, 25, após derrota histórica contra o presidente reeleito Lula (PT), no segundo turno eleitoral.

"É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram", disse o herdeiro de Jair Bolsonaro (PL).

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Em declaração à imprensa, Flávio criticou o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pediu a anulação do pleito devido à prorrogação da votação até as 19h por determinação da Corte.

"O que aconteceu no dia de hoje não foi algo normal. Foi algo inaceitável. Pela primeira vez na história um ministro do STF dá uma canetada e muda a regra do jogo", disse.

Apesar da declaração de Flávio Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconheceu a vitória do presidente Lula (PT) neste segundo turno. Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o magistrado afirmou que tem "absoluta segurança de todo o processo eleitoral".