“Derrota do negacionismo”, diz Lula após vitória em 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que pretende regulamentar as plataformas digitais após ser eleito para um novo mandato. Em discurso em São Paulo na noite deste domingo, 25, o petista defendeu que crimes cometidos no ambiente virtual sejam tratados de forma semelhante aos praticados fora da internet e criticou empresas de tecnologia que, segundo ele, tentam influenciar o resultado das eleições.

“Não é possível que a gente não tenha consciência que o crime no mundo digital tem que ser tratado igual o crime da vida real. Nós não podemos ter empresas monstruosas de grana, ganhando bilhões e bilhões, não pagando nenhum imposto para esse país e tentando direcionar o resultado eleitoral desse país”, declarou.

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Lula classificou o resultado das urnas como uma derrota do negacionismo e afirmou estar satisfeito com o desfecho da disputa. “Esta eleição foi uma derrota do negacionismo e eu estou feliz por isso”, disse

Lula agradece eleitores e aliados

Durante o pronunciamento, o presidente eleito também agradeceu ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pela parceria política e destacou a lealdade do aliado.

“Eu sou grato a Deus pelo meu vice da qualidade, da veracidade do comportamento e da lealdade que eu tenho, Alckmin”, afirmou.

Lula também direcionou agradecimentos aos partidos que participaram da campanha e aos eleitores que, segundo ele, contribuíram para a mobilização democrática no segundo turno.

“Mas eu queria agradecer ao povo brasileiro a generosidade que eles têm comigo há muito tempo. E neste segundo turno agradecer a generosidade da juventude brasileira que foi para a rua para defender a democracia”, declarou.

O petista ainda destacou a participação de idosos que compareceram às urnas apesar de dificuldades de locomoção ou problemas de saúde. Para Lula, a mobilização foi resultado da compreensão dos eleitores sobre a importância do voto para a preservação da democracia.

“Eu vi muitas cenas hoje de pessoas sendo carregadas pelos seus netos para ir votar. Pessoas impossibilitadas de não conviver. Pessoas com câncer e com outro tipo de doença. E as pessoas foram votar porque nós conseguimos convencê-las de que o voto era muito importante para segurar a democracia no país”, afirmou.

Alckmin destaca juventude e mulheres

Também em discurso após o resultado, Geraldo Alckmin destacou a participação dos jovens, das mulheres e dos idosos na eleição. O vice-presidente eleito afirmou que o novo ciclo político começa com a responsabilidade de corresponder à confiança dos eleitores.

“O futuro começa hoje, se chama juventude. Saudar as mulheres, que fizeram toda a diferença. Saudar os idosos, que se sacrificaram, chegaram lá para votar, eu exalto isso”, declarou.

Alckmin também parabenizou Lula e reafirmou o compromisso de atuar ao lado do presidente eleito.

“Eu prometo que salvou a democracia brasileira e conte conosco com humildade e senso de responsabilidade, acompanhamos todos e estamos à altura da confiança do povo brasileiro. Parabéns, presidente!”, afirmou.