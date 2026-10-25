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Reeleição de Lula movimenta a esquerda; veja políticos que celebraram a vitória

O resultado garantiu ao petista um quarto mandato presidencial

Evellyn Teixeira
Por
A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou comemoração entre apoiadores
A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou comemoração entre apoiadores - Foto: Reprodução Redes Sociais
Eleições 2026

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada neste domingo, 25, provocou comemoração entre apoiadores e lideranças políticas da esquerda.

O resultado garantiu ao petista um quarto mandato presidencial, após uma disputa acirrada no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

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Entre os nomes que ganharam destaque no campo progressista estão a deputada federal Erika Hilton, que acompanhou a apuração ao lado de Lula e publicou um vídeo comemorando a vitória.

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André Janones que celebrou o resultado nas redes sociais. Janones também teve participação importante na mobilização digital em apoio à campanha do presidente durante o segundo turno.

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Outros nomes ligados à articulação da esquerda durante a campanha são Jones Manoel e Ana Elisa Santos Silva, deputada federal por Minas Gerais. Os dois estiveram entre os quadros políticos associados à estratégia de mobilização de apoiadores e fortalecimento da comunicação digital em torno da candidatura de Lula.

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A vitória representa um marco na trajetória política de Lula, que voltará a comandar o Executivo federal para um quarto mandato. O resultado também mantém a esquerda à frente do governo federal e abre uma nova etapa de articulação política em um cenário de forte polarização no país.

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