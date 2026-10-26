Após ironizar votos de Lula em presídios, Flávio vence na Papudinha

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Derrotado na disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu mais votos do que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na seção eleitoral instalada na chamada Papudinha, no Distrito Federal.

Na seção 0420 do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, Flávio recebeu 81 votos, enquanto Lula teve 74.

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O resultado acompanha o registrado no Distrito Federal como um todo, onde Flávio foi o candidato mais votado no segundo turno, com 54,28% dos votos válidos, contra 45,72% de Lula.

A votação na Papudinha, porém, chama a atenção diante das declarações feitas por Flávio durante a campanha, quando ironizou a votação de Lula em presídios.

A Papudinha fica na área da 18ª Zona Eleitoral do Distrito Federal e recebe presos que, por razões legais ou de segurança, precisam permanecer em condições especiais de custódia.

Atualmente, está preso no local o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. Antes de passar a cumprir prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro também esteve preso na unidade.

Relembre as declarações de Flávio

Durante o debate da TV Band no segundo turno, em 18 de outubro, Flávio afirmou que 73% dos presidiários haviam votado em Lula no primeiro turno das eleições.

A declaração, porém, não corresponde ao universo de eleitores mencionado.

Flávio usou os resultados das seções eleitorais instaladas em presídios e unidades socioeducativas como se representassem toda a população carcerária brasileira.

Esses números também incluem votos de trabalhadores do sistema prisional, adolescentes aptos a votar e presos provisórios.

No primeiro turno, em 4 de outubro, os boletins de urna do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registraram 11.190 votos válidos em 243 seções eleitorais instaladas em presídios e unidades socioeducativas.

Desse total, Lula recebeu 8.118 votos, o equivalente a 72,55%. Flávio Bolsonaro somou 2.605 votos, ou 23,28%.

Todo preso pode votar no Brasil?

Não. O direito ao voto depende da situação jurídica da pessoa presa. A legislação brasileira diferencia quem ainda aguarda uma condenação definitiva de quem já foi condenado sem possibilidade de recurso.