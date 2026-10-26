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INCONFORMISMO

Aliados de Flávio Bolsonaro contestam resultado das urnas e citam apoio divino

Senador foi derrotado no último domingo, 25, pelo presidente Lula (PT)

Gabriela Araújo
Por
O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), fala com jornalistas após ser derrotado no segundo turno das eleições pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), fala com jornalistas após ser derrotado no segundo turno das eleições pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil
Eleições 2026

Aliados do candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), lamentaram o revés que o herdeiro do ex-presidente sofreu nas urnas no último domingo, 25, contra o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governador eleito do Paraná, Sérgio Moro (PL), usou um tom diferente do que foi pregado inicialmente pelo ex-senador. Nas redes sociais, Moro afirmou que permanecerá se posicionamento como oposição estadual ao governo Lula.

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“A maioria expressiva dos paranaenses se posicionou contra Lula. Ainda assim o resultado da eleição presidencial não foi o que esperávamos. Há questionamentos da oposição que precisam ser esclarecidos.Seguiremos firmes na defesa do Brasil, dos nossos valores e da liberdade, independentemente de quem for o presidente. O meu compromisso, na condição de Governador eleito, é fazer do Paraná a Fortaleza da Liberdade, um estado de oportunidades, desenvolvimento e esperança para todos os paranaenses. Que Deus proteja o Brasil e o nosso Paraná”, escreveu ele.

Inconformismo e fé: deputados eleitos contestam resultado das urnas e citam apoio divino

Já o deputado federal eleito, Lucas Pavanato (SP), citou Deus e diz que mantém a confiança na mudança do resultado eleitoral após Flávio Bolsonaro contestar a vitória do petista.

“Deus não perde o controle da história, vamos confiar e persistir”, disse o jovem.

Nikolas Ferreira (MG), por sua vez, seguiu o mesmo caminho que o jovem eleito e afirmou que não reconhecerá o resultado das urnas. “Mudar a regra do jogo no meio dele não é democrático. Que tudo seja esclarecido. Até lá, Lula não é meu presidente.”

"Impossível reconhecer o resultado das eleições", diz Flávio Bolsonaro após derrota

Candidato derrotado à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), subiu o tom e contestou o resultado das urnas na noite deste domingo, 25, após derrota histórica contra o presidente reeleito Lula (PT), no segundo turno eleitoral.

"É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram", disse o herdeiro de Jair Bolsonaro (PL).

Em declaração à imprensa, Flávio criticou o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pediu a anulação do pleito devido à prorrogação da votação até as 19h por determinação da Corte.

"O que aconteceu no dia de hoje não foi algo normal. Foi algo inaceitável. Pela primeira vez na história um ministro do STF dá uma canetada e muda a regra do jogo", disse.

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Segundo turno da eleição foi marcado por atraso de ônibus e prorrogação de votação

A votação em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro no último domingo, 25, ficou marcada pela falta de ônibus nas ruas. As queixas de atrasos e lentidão na circulação dos transportes públicos nas cidades impediram o deslocamento do eleitor até os seus colégios eleitorais.

Na capital baiana, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) chegou a expedir um pedido de prisão contra o secretário de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, devido ao problema. Nesta segunda-feira, 26, contudo, a Corte anulou a decisão.

O prejuízo acarretado com a ausência dos coletivos fez com que o Supremo Tribunal Federal (STF) tomasse às rédeas da situação e aprovasse a ampliação do horário de votação até as 19h em todo o Brasil.

Confira o resultado eleitoral:

O metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, foi reeleito presidente da República neste domingo, 25, no segundo turno das eleições de 2026, com 51,79% dos votos válidos.

O resultado ficou da seguinte forma:

  • Lula (PT): 51,79%, isto é, 64.256.232 votos;
  • Flávio Bolsonaro (PL): 48,21%, isto é, 59.826.041 votos.
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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Política

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